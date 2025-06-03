https://ria.ru/20250603/moldavija-2020636300.html

В Молдавии прошла акция протеста против ЛГБТ-пропаганды*

В Молдавии прошла акция протеста против ЛГБТ-пропаганды* - РИА Новости, 03.06.2025

В Молдавии прошла акция протеста против ЛГБТ-пропаганды*

Молодежное крыло оппозиционного блока "Победа" в Молдавии провело во вторник акцию протеста у здания представительства Европейского союза в Кишиневе против... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:20:00+03:00

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2025-06-03T12:55:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Молодежное крыло оппозиционного блока "Победа" в Молдавии провело во вторник акцию протеста у здания представительства Европейского союза в Кишиневе против ЛГБТ-пропаганды* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили РИА Новости представители политсилы. В мае ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. "Дипмиссия ЕС выразила поддержку проведению ЛГБТ-марша* в Кишиневе. Наш протест направлен против вмешательства европейских структур во внутренние дела Молдавии, против навязывания и давления. И против ЛГБТ-пропаганды*. Мы выбираем свое будущее! Мы не выбираем пропаганду ЛГБТ*!"- сказал активист. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250531/moldaviya-2020185837.html

https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

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Акция протеста против ЛГБТ-пропаганды* в Кишиневе Молодежное крыло оппозиционного блока "Победа" в Молдавии провело акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе против ЛГБТ-пропаганды*, сообщили РИА Новости представители политсилы. Недавно неправительственные организации предлагали провести в Кишиневе 15 июня парад представителей ЛГБТ. Мэр города и горсовет приняли решение запретить мероприятие, но этот запрет не имеет юридической силы – для него необходимо решение суда. "Дипмиссия ЕС выразила поддержку проведению ЛГБТ-марша в Кишиневе. Наш протест направлен против вмешательства европейских структур во внутренние дела Молдавии, против навязывания и давления. И против ЛГБТ-пропаганды. Мы выбираем свое будущее!" – сказал активист. * движение запрещено в России 2025-06-03T12:20 true PT0M40S

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в мире, молдавия, кишинев, россия, ион чебан, евросоюз, традиционные ценности