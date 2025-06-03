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Мишустин отметил важность развития обратного инжиниринга - РИА Новости, 03.06.2025
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13:53 03.06.2025 (обновлено: 13:54 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/mishustin-2020657207.html
Мишустин отметил важность развития обратного инжиниринга
Мишустин отметил важность развития обратного инжиниринга - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин отметил важность развития обратного инжиниринга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность решения вопросов, связанных с развитием обратного инжиниринга и процессом масштабирования производств. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:53:00+03:00
2025-06-03T13:54:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность решения вопросов, связанных с развитием обратного инжиниринга и процессом масштабирования производств. "Система управления технологическими процессами - это сегодня основа масштабирования нашего производства. Мы уже много говорили о том, что если мы научились хорошо проектировать, создавать единичные модели, то процесс обратного инжиниринга и процесс масштабирования производства, это то, что еще предстоит решить", - сказал Мишустин в ходе посещения выставки в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил важность развития обратного инжиниринга

Мишустин отметил важность обратного инжиниринга для масштабирования производств

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность решения вопросов, связанных с развитием обратного инжиниринга и процессом масштабирования производств.
"Система управления технологическими процессами - это сегодня основа масштабирования нашего производства. Мы уже много говорили о том, что если мы научились хорошо проектировать, создавать единичные модели, то процесс обратного инжиниринга и процесс масштабирования производства, это то, что еще предстоит решить", - сказал Мишустин в ходе посещения выставки в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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