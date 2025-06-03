Рейтинг@Mail.ru
Мишустин предложил обнародовать рейтинг готовности к внедрению IT-решений - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/mishustin-2020642939.html
Мишустин предложил обнародовать рейтинг готовности к внедрению IT-решений
Мишустин предложил обнародовать рейтинг готовности к внедрению IT-решений - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин предложил обнародовать рейтинг готовности к внедрению IT-решений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил сделать публичным рейтинг готовности крупных российских компаний к внедрению отечественных цифровых решений с... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:50:00+03:00
2025-06-03T12:50:00+03:00
экономика
технологии
россия
нижний новгород
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020627783_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_a3a28f51591574c04e17b8d9fb72a8f6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил сделать публичным рейтинг готовности крупных российских компаний к внедрению отечественных цифровых решений с использованием генеративного искусственного интеллекта. Премьер во вторник принял участие в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Глава кабмина обратил внимание на необходимость совершенствовать методики и показатели оценки цифровой зрелости базовых отраслей. "Очень важно отслеживать прогресс по внедрению именно российских решений с использованием генеративного искусственного интеллекта. У нас есть собственные решения. Надо сделать публичным рейтинг готовности наших крупных компаний к таким изменениям, ну и в следующем году отметить на ЦИПРе промышленные предприятия, которые добились на этом направлении особых успехов. Мне кажется, нам надо именно поддержать тех, кто реализовал эти сложнейшие решения", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250603/investory-2020622884.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020627783_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8ea0a143a713dfaa44fc42c36db5788e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин
Мишустин предложил обнародовать рейтинг готовности к внедрению IT-решений

Мишустин призвал обнародовать рейтинг готовности компаний к внедрению IT-решений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России" в рамках посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России в рамках посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России" в рамках посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил сделать публичным рейтинг готовности крупных российских компаний к внедрению отечественных цифровых решений с использованием генеративного искусственного интеллекта.
Премьер во вторник принял участие в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Глава кабмина обратил внимание на необходимость совершенствовать методики и показатели оценки цифровой зрелости базовых отраслей.
"Очень важно отслеживать прогресс по внедрению именно российских решений с использованием генеративного искусственного интеллекта. У нас есть собственные решения. Надо сделать публичным рейтинг готовности наших крупных компаний к таким изменениям, ну и в следующем году отметить на ЦИПРе промышленные предприятия, которые добились на этом направлении особых успехов. Мне кажется, нам надо именно поддержать тех, кто реализовал эти сложнейшие решения", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России в рамках посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Мишустин рассказал о борьбе с зависимостью от иностранных IT-продуктов
11:41
 
ЭкономикаТехнологииРоссияНижний НовгородМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала