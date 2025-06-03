Мишустин предложил обнародовать рейтинг готовности к внедрению IT-решений
Мишустин призвал обнародовать рейтинг готовности компаний к внедрению IT-решений
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России" в рамках посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России" в рамках посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил сделать публичным рейтинг готовности крупных российских компаний к внедрению отечественных цифровых решений с использованием генеративного искусственного интеллекта.
Премьер во вторник принял участие в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Глава кабмина обратил внимание на необходимость совершенствовать методики и показатели оценки цифровой зрелости базовых отраслей.
"Очень важно отслеживать прогресс по внедрению именно российских решений с использованием генеративного искусственного интеллекта. У нас есть собственные решения. Надо сделать публичным рейтинг готовности наших крупных компаний к таким изменениям, ну и в следующем году отметить на ЦИПРе промышленные предприятия, которые добились на этом направлении особых успехов. Мне кажется, нам надо именно поддержать тех, кто реализовал эти сложнейшие решения", - сказал Мишустин.