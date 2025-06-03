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Мишустин пошутил о главе "Газпром нефти" - РИА Новости, 03.06.2025
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12:42 03.06.2025 (обновлено: 13:09 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/mishustin-2020641642.html
Мишустин пошутил о главе "Газпром нефти"
Мишустин пошутил о главе "Газпром нефти" - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин пошутил о главе "Газпром нефти"
Премьер-министр Михаил Мишустин с иронией прокомментировал слова руководителя Индустриального центра компетенций "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование"... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:42:00+03:00
2025-06-03T13:09:00+03:00
экономика
россия
александр дюков
михаил мишустин
газпром
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин с иронией прокомментировал слова руководителя Индустриального центра компетенций "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" (ИЦК), главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, сравнив их с ответом чиновника. На пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" Мишустин обратил внимание на снижение активности ИЦК, хотя всего несколько лет назад центр активно занимался цифровым проектированием вечной мерзлоты.В ответ Дюков подробно рассказал о работе ИЦК, назвав масштабной задачей трансформацию нефтяных компаний в цифровые. Но, по его словам, есть и более важные задачи. "Просто другие проекты более важны, верно? Такой ответ?" — уточнил премьер. Дюков возразил, что считает важными все проекты. "Александр Валерьевич, так чиновники обычно отвечают. Вы не обижайтесь", — засмеялся Мишустин, не дав главе "Газпром нефти" договорить. "Мы равняемся на чиновников", — не растерялся Дюков.Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.
https://ria.ru/20250217/dyukov-1999852720.html
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экономика, россия, александр дюков, михаил мишустин, газпром
Экономика, Россия, Александр Дюков, Михаил Мишустин, Газпром
Мишустин пошутил о главе "Газпром нефти"

Мишустин пошутил о Дюкове, сравнив его ответ с ответом чиновника

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин с иронией прокомментировал слова руководителя Индустриального центра компетенций "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" (ИЦК), главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, сравнив их с ответом чиновника.
На пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" Мишустин обратил внимание на снижение активности ИЦК, хотя всего несколько лет назад центр активно занимался цифровым проектированием вечной мерзлоты.
Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Биография Александра Дюкова
17 февраля, 15:53
В ответ Дюков подробно рассказал о работе ИЦК, назвав масштабной задачей трансформацию нефтяных компаний в цифровые. Но, по его словам, есть и более важные задачи.
"Просто другие проекты более важны, верно? Такой ответ?" — уточнил премьер.
Дюков возразил, что считает важными все проекты.
"Александр Валерьевич, так чиновники обычно отвечают. Вы не обижайтесь", — засмеялся Мишустин, не дав главе "Газпром нефти" договорить.
"Мы равняемся на чиновников", — не растерялся Дюков.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере
12:01
 
ЭкономикаРоссияАлександр ДюковМихаил МишустинГазпром
 
 
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