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Мишустин призвал Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем - РИА Новости, 03.06.2025
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12:39 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/mishustin-2020640674.html
Мишустин призвал Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем
Мишустин призвал Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин призвал Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова найти инвестиции для... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:39:00+03:00
2025-06-03T12:39:00+03:00
экономика
технологии
россия
алексей мордашов
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем, используемых для управления предприятиями. Премьер на сессии поставил вопрос о необходимости импортозамещения ERP - комплексных программ для автоматизации бизнес-процессов предприятий. Такие системы используются крупнейшими компаниями во всех отраслях, причем до сих пор чаще всего используются продукты немецкой компании SAP, которая перестала работать в России. "У меня просьба к вам как к человеку, который знает, где можно найти инвестиции: подумать среди, в том числе и членов ИЦК (индустриальных центров компетенций - ред.), как сформировать такой консорциум. Потому что решение ERP, я объясню, извините, что настаиваю, но здесь мы ждем решения. И понятно, что это дорого, понятно, что это сложно, но я абсолютно уверен, что мы в рамках именно работы ИЦК должны ставить себе эти задачи. У меня просьба подготовить идеи, и мы их обсудим на стратегической сессии", - сказал Мишустин на пленарной сессии ЦИПР. Мордашов, выступая на сессии, подтвердил, что задача разработки собственной системы ERP стоит на повестке, но пожаловался, что это очень сложно, дорого и долго. "Мы много сделали по изучению этого вопроса в течение последнего года. Но оказалось, что все это гораздо дороже и сложнее и требует более филигранной проработки", – заявил глава "Северстали". Он сообщил, что металлурги сейчас внимательно следят за опытом других компаний в этой сфере, и в частности, за планами российского разработчика "1С" и РЖД развернуть такую систему. "РЖД - сложная компания, если они смогут на "1С" реализовать свои задачи, то, наверное, для нас это может создавать дополнительные возможности", – сказал Мордашов. "Вы дали исчерпывающий ответ, из которого я не понял: решение в вашем ИЦК, связанное с импортозамещением ERP, будет принято? Если да, когда и можем ли мы ожидать от Вас, ну скажем, некоторого обязательства по этому поводу?", - уточнил Мишустин. "Пока этого решения нет. Есть разные альтернативы, и мы прорабатываем эти варианты. При этом я еще раз хочу подчеркнуть, что мы понимаем важность этой задачи, даже не потому, что мы сейчас здесь какие-то обязательства на себя берем, а потому что нам жить надо. И изолированный ERP, в котором мы сейчас живем, может ли долгосрочно существовать - большой вопрос. Пока мы работаем в целом в этой системе. Поэтому мы точно хотим ее разработать, но она такая большая, дорогая, громоздкая, и так много времени нужно, чтобы ее полностью разработать, что мы идем путем отработки отдельных процедур", – ответил Мордашов.
https://ria.ru/20250603/investory-2020622884.html
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экономика, технологии, россия, алексей мордашов, михаил мишустин, 1с , ржд, sap ag
Экономика, Технологии, Россия, Алексей Мордашов, Михаил Мишустин, 1С , РЖД, SAP AG
Мишустин призвал Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем

Мишустин призвал Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем SAP

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем, используемых для управления предприятиями.
Премьер на сессии поставил вопрос о необходимости импортозамещения ERP - комплексных программ для автоматизации бизнес-процессов предприятий. Такие системы используются крупнейшими компаниями во всех отраслях, причем до сих пор чаще всего используются продукты немецкой компании SAP, которая перестала работать в России.
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"У меня просьба к вам как к человеку, который знает, где можно найти инвестиции: подумать среди, в том числе и членов ИЦК (индустриальных центров компетенций - ред.), как сформировать такой консорциум. Потому что решение ERP, я объясню, извините, что настаиваю, но здесь мы ждем решения. И понятно, что это дорого, понятно, что это сложно, но я абсолютно уверен, что мы в рамках именно работы ИЦК должны ставить себе эти задачи. У меня просьба подготовить идеи, и мы их обсудим на стратегической сессии", - сказал Мишустин на пленарной сессии ЦИПР.
Мордашов, выступая на сессии, подтвердил, что задача разработки собственной системы ERP стоит на повестке, но пожаловался, что это очень сложно, дорого и долго. "Мы много сделали по изучению этого вопроса в течение последнего года. Но оказалось, что все это гораздо дороже и сложнее и требует более филигранной проработки", – заявил глава "Северстали".
Он сообщил, что металлурги сейчас внимательно следят за опытом других компаний в этой сфере, и в частности, за планами российского разработчика "" и РЖД развернуть такую систему. "РЖД - сложная компания, если они смогут на "1С" реализовать свои задачи, то, наверное, для нас это может создавать дополнительные возможности", – сказал Мордашов.
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"Вы дали исчерпывающий ответ, из которого я не понял: решение в вашем ИЦК, связанное с импортозамещением ERP, будет принято? Если да, когда и можем ли мы ожидать от Вас, ну скажем, некоторого обязательства по этому поводу?", - уточнил Мишустин.
"Пока этого решения нет. Есть разные альтернативы, и мы прорабатываем эти варианты. При этом я еще раз хочу подчеркнуть, что мы понимаем важность этой задачи, даже не потому, что мы сейчас здесь какие-то обязательства на себя берем, а потому что нам жить надо. И изолированный ERP, в котором мы сейчас живем, может ли долгосрочно существовать - большой вопрос. Пока мы работаем в целом в этой системе. Поэтому мы точно хотим ее разработать, но она такая большая, дорогая, громоздкая, и так много времени нужно, чтобы ее полностью разработать, что мы идем путем отработки отдельных процедур", – ответил Мордашов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияАлексей МордашовМихаил МишустинРЖДSAP AG
 
 
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