https://ria.ru/20250603/mishustin-2020640674.html

Мишустин призвал Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем

Мишустин призвал Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин призвал Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова найти инвестиции для... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:39:00+03:00

2025-06-03T12:39:00+03:00

2025-06-03T12:39:00+03:00

экономика

технологии

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова найти инвестиции для импортозамещения ERP-систем, используемых для управления предприятиями. Премьер на сессии поставил вопрос о необходимости импортозамещения ERP - комплексных программ для автоматизации бизнес-процессов предприятий. Такие системы используются крупнейшими компаниями во всех отраслях, причем до сих пор чаще всего используются продукты немецкой компании SAP, которая перестала работать в России. "У меня просьба к вам как к человеку, который знает, где можно найти инвестиции: подумать среди, в том числе и членов ИЦК (индустриальных центров компетенций - ред.), как сформировать такой консорциум. Потому что решение ERP, я объясню, извините, что настаиваю, но здесь мы ждем решения. И понятно, что это дорого, понятно, что это сложно, но я абсолютно уверен, что мы в рамках именно работы ИЦК должны ставить себе эти задачи. У меня просьба подготовить идеи, и мы их обсудим на стратегической сессии", - сказал Мишустин на пленарной сессии ЦИПР. Мордашов, выступая на сессии, подтвердил, что задача разработки собственной системы ERP стоит на повестке, но пожаловался, что это очень сложно, дорого и долго. "Мы много сделали по изучению этого вопроса в течение последнего года. Но оказалось, что все это гораздо дороже и сложнее и требует более филигранной проработки", – заявил глава "Северстали". Он сообщил, что металлурги сейчас внимательно следят за опытом других компаний в этой сфере, и в частности, за планами российского разработчика "1С" и РЖД развернуть такую систему. "РЖД - сложная компания, если они смогут на "1С" реализовать свои задачи, то, наверное, для нас это может создавать дополнительные возможности", – сказал Мордашов. "Вы дали исчерпывающий ответ, из которого я не понял: решение в вашем ИЦК, связанное с импортозамещением ERP, будет принято? Если да, когда и можем ли мы ожидать от Вас, ну скажем, некоторого обязательства по этому поводу?", - уточнил Мишустин. "Пока этого решения нет. Есть разные альтернативы, и мы прорабатываем эти варианты. При этом я еще раз хочу подчеркнуть, что мы понимаем важность этой задачи, даже не потому, что мы сейчас здесь какие-то обязательства на себя берем, а потому что нам жить надо. И изолированный ERP, в котором мы сейчас живем, может ли долгосрочно существовать - большой вопрос. Пока мы работаем в целом в этой системе. Поэтому мы точно хотим ее разработать, но она такая большая, дорогая, громоздкая, и так много времени нужно, чтобы ее полностью разработать, что мы идем путем отработки отдельных процедур", – ответил Мордашов.

https://ria.ru/20250603/investory-2020622884.html

https://ria.ru/20250603/soft-2020614133.html

https://ria.ru/20250603/prioritet-2020621379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, алексей мордашов, михаил мишустин, 1с , ржд, sap ag