https://ria.ru/20250603/mishustin-2020636743.html

Мишустин пожелал "Роскосмосу" удачи в реализации задач в освоении космоса

Мишустин пожелал "Роскосмосу" удачи в реализации задач в освоении космоса - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин пожелал "Роскосмосу" удачи в реализации задач в освоении космоса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал главе "Роскосмоса" Дмитрию Баканову удачи в реализации национальных целей страны по освоению космического... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:23:00+03:00

2025-06-03T12:23:00+03:00

2025-06-03T12:23:00+03:00

космос - риа наука

россия

михаил мишустин

дмитрий баканов

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020633368_0:388:2934:2038_1920x0_80_0_0_4a6f7d4ae93b51d548eb34db72cc8226.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал главе "Роскосмоса" Дмитрию Баканову удачи в реализации национальных целей страны по освоению космического пространства. "Задачи, которые перед вами поставлены, настолько многогранны, и я здесь пожелаю нам всем удачи, и чтобы задачи, которые перед нами поставил, в том числе глава государства, по достижению своего суверенитета во всех технологиях, сложных технологиях, связанных с освоением космического пространства, - они были решены", - сказал Мишустин на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), обращаясь к Баканову. Он подчеркнул, что декомпозиция всех национальных целей на работу предприятий "Роскосмоса" и смежников есть. "Здесь огромное влияние смежных отраслей, и я здесь пожелаю вам удачи", - добавил он.

https://ria.ru/20250331/bakanov-2008389968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, михаил мишустин, дмитрий баканов, роскосмос