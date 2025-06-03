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Мишустин пожелал "Роскосмосу" удачи в реализации задач в освоении космоса
Мишустин пожелал "Роскосмосу" удачи в реализации задач в освоении космоса - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин пожелал "Роскосмосу" удачи в реализации задач в освоении космоса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал главе "Роскосмоса" Дмитрию Баканову удачи в реализации национальных целей страны по освоению космического... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:23:00+03:00
2025-06-03T12:23:00+03:00
2025-06-03T12:23:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал главе "Роскосмоса" Дмитрию Баканову удачи в реализации национальных целей страны по освоению космического пространства. "Задачи, которые перед вами поставлены, настолько многогранны, и я здесь пожелаю нам всем удачи, и чтобы задачи, которые перед нами поставил, в том числе глава государства, по достижению своего суверенитета во всех технологиях, сложных технологиях, связанных с освоением космического пространства, - они были решены", - сказал Мишустин на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), обращаясь к Баканову. Он подчеркнул, что декомпозиция всех национальных целей на работу предприятий "Роскосмоса" и смежников есть. "Здесь огромное влияние смежных отраслей, и я здесь пожелаю вам удачи", - добавил он.
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космос - риа наука, россия, михаил мишустин, дмитрий баканов, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Мишустин пожелал "Роскосмосу" удачи в реализации задач в освоении космоса
Мишустин пожелал Баканову удачи в реализации национальных целей в сфере космоса