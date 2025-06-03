Мишустин предложил компенсировать часть затрат заказчикам российских ПО
Мишустин предложил проработать механизм компенсации заказчикам IT-решений РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подумать над механизмом компенсации заказчикам новых российских IT-решений части затрат на внедрение.
Выступая на форуме ЦИПР, Мишустин подчеркнул, что формирование зрелых отраслевых IT-решений невозможно без прямого участия заинтересованных заказчиков.
"Правительством уже поддержаны заявки крупных компаний о реализации своими силами более 100 проектов по этому направлению на сумму порядка 150 миллиардов рублей. Это дало конкретные результаты. Сегодня такие технологии благополучно тиражируются, используются на других предприятиях", - сказал Мишустин.
"И здесь надо подобную практику расширять. Например, по итогам успешного внедрения у себя нового отечественного решения таким заказчикам могут быть предоставлены самые различные меры, в том числе налогового стимулирования для компенсации части понесенных затрат. Я предлагаю проработать такие механизмы", - добавил он.