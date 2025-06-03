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Мишустин предложил компенсировать часть затрат заказчикам российских ПО - РИА Новости, 03.06.2025
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11:30 03.06.2025 (обновлено: 11:37 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/mishustin-2020618257.html
Мишустин предложил компенсировать часть затрат заказчикам российских ПО
Мишустин предложил компенсировать часть затрат заказчикам российских ПО - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин предложил компенсировать часть затрат заказчикам российских ПО
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подумать над механизмом компенсации заказчикам новых российских IT-решений части затрат на внедрение. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:30:00+03:00
2025-06-03T11:37:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подумать над механизмом компенсации заказчикам новых российских IT-решений части затрат на внедрение. Выступая на форуме ЦИПР, Мишустин подчеркнул, что формирование зрелых отраслевых IT-решений невозможно без прямого участия заинтересованных заказчиков. "Правительством уже поддержаны заявки крупных компаний о реализации своими силами более 100 проектов по этому направлению на сумму порядка 150 миллиардов рублей. Это дало конкретные результаты. Сегодня такие технологии благополучно тиражируются, используются на других предприятиях", - сказал Мишустин. "И здесь надо подобную практику расширять. Например, по итогам успешного внедрения у себя нового отечественного решения таким заказчикам могут быть предоставлены самые различные меры, в том числе налогового стимулирования для компенсации части понесенных затрат. Я предлагаю проработать такие механизмы", - добавил он.
https://ria.ru/20250603/produkty-2020611767.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин предложил компенсировать часть затрат заказчикам российских ПО

Мишустин предложил проработать механизм компенсации заказчикам IT-решений РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подумать над механизмом компенсации заказчикам новых российских IT-решений части затрат на внедрение.
Выступая на форуме ЦИПР, Мишустин подчеркнул, что формирование зрелых отраслевых IT-решений невозможно без прямого участия заинтересованных заказчиков.
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"Правительством уже поддержаны заявки крупных компаний о реализации своими силами более 100 проектов по этому направлению на сумму порядка 150 миллиардов рублей. Это дало конкретные результаты. Сегодня такие технологии благополучно тиражируются, используются на других предприятиях", - сказал Мишустин.
"И здесь надо подобную практику расширять. Например, по итогам успешного внедрения у себя нового отечественного решения таким заказчикам могут быть предоставлены самые различные меры, в том числе налогового стимулирования для компенсации части понесенных затрат. Я предлагаю проработать такие механизмы", - добавил он.
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