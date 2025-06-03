https://ria.ru/20250603/mishustin-2020618257.html

Мишустин предложил компенсировать часть затрат заказчикам российских ПО

Мишустин предложил компенсировать часть затрат заказчикам российских ПО - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин предложил компенсировать часть затрат заказчикам российских ПО

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подумать над механизмом компенсации заказчикам новых российских IT-решений части затрат на внедрение. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:30:00+03:00

2025-06-03T11:30:00+03:00

2025-06-03T11:37:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подумать над механизмом компенсации заказчикам новых российских IT-решений части затрат на внедрение. Выступая на форуме ЦИПР, Мишустин подчеркнул, что формирование зрелых отраслевых IT-решений невозможно без прямого участия заинтересованных заказчиков. "Правительством уже поддержаны заявки крупных компаний о реализации своими силами более 100 проектов по этому направлению на сумму порядка 150 миллиардов рублей. Это дало конкретные результаты. Сегодня такие технологии благополучно тиражируются, используются на других предприятиях", - сказал Мишустин. "И здесь надо подобную практику расширять. Например, по итогам успешного внедрения у себя нового отечественного решения таким заказчикам могут быть предоставлены самые различные меры, в том числе налогового стимулирования для компенсации части понесенных затрат. Я предлагаю проработать такие механизмы", - добавил он.

https://ria.ru/20250603/produkty-2020611767.html

https://ria.ru/20250301/it-reshenija-2002419449.html

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экономика, россия, михаил мишустин