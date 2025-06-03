https://ria.ru/20250603/mishustin-2020615671.html

Мишустину показали три ключевых проекта Нижегородской области

Мишустину показали три ключевых проекта Нижегородской области - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустину показали три ключевых проекта Нижегородской области

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в павильоне Нижегородской области "Нижний-2035" показали три ключевых проекта региона. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:19:00+03:00

2025-06-03T11:19:00+03:00

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технологии

россия

нижний новгород

нижегородская область

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в павильоне Нижегородской области "Нижний-2035" показали три ключевых проекта региона. В первую очередь Мишустину представили IT-кампус, который реализуется при поддержке правительства РФ. Площадь кампуса составляет 225 тысяч квадратных метров, построено 5 очередей, рассчитанных на 8 тысяч студентов, но на данном этапе уже ожидается больше - порядка 12 тысяч. Кампус начал принимать студентов с прошлого года, в этом году уже будет обучаться 250 студентов. Второй проект - это IT-парк, который появился благодаря кампусу, полностью выстроен за счет средств инвесторов. И последний проект - федеральный парк СПО. Таких парков всего два в стране - в Калуге и в Нижнем Новгороде. Этот парк специализируется на IT и креативных индустриях. "Мы каждый год приезжаем в Нижний Новгород и посещаем выставку, которая называется цифровизация промышленности. Но, конечно, здесь очень много спинов и различных программных продуктов, которые так или иначе находятся вокруг цифры, вокруг промышленности. А концепцию, которую вы показали на сегодняшний день, это кластеризация профессионалитета высшего образования, компаний, которые будут заказчиками, куда придут ребята работать. Это такой залог успеха", - оценил проекты Мишустин. "Замечательно, что здесь формируется такое место притяжения молодежи для того, чтобы ребята учились разрабатывать самые передовые программные продукты, обеспечивая страну суверенными решениями в этой сложной области", - подытожил премьер.

https://ria.ru/20250603/nizhniy-2020599126.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, нижний новгород, нижегородская область, михаил мишустин