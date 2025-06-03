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Мишустину показали три ключевых проекта Нижегородской области - РИА Новости, 03.06.2025
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11:19 03.06.2025 (обновлено: 11:59 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/mishustin-2020615671.html
Мишустину показали три ключевых проекта Нижегородской области
Мишустину показали три ключевых проекта Нижегородской области - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустину показали три ключевых проекта Нижегородской области
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в павильоне Нижегородской области "Нижний-2035" показали три ключевых проекта региона. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:19:00+03:00
2025-06-03T11:59:00+03:00
технологии
россия
нижний новгород
нижегородская область
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в павильоне Нижегородской области "Нижний-2035" показали три ключевых проекта региона. В первую очередь Мишустину представили IT-кампус, который реализуется при поддержке правительства РФ. Площадь кампуса составляет 225 тысяч квадратных метров, построено 5 очередей, рассчитанных на 8 тысяч студентов, но на данном этапе уже ожидается больше - порядка 12 тысяч. Кампус начал принимать студентов с прошлого года, в этом году уже будет обучаться 250 студентов. Второй проект - это IT-парк, который появился благодаря кампусу, полностью выстроен за счет средств инвесторов. И последний проект - федеральный парк СПО. Таких парков всего два в стране - в Калуге и в Нижнем Новгороде. Этот парк специализируется на IT и креативных индустриях. "Мы каждый год приезжаем в Нижний Новгород и посещаем выставку, которая называется цифровизация промышленности. Но, конечно, здесь очень много спинов и различных программных продуктов, которые так или иначе находятся вокруг цифры, вокруг промышленности. А концепцию, которую вы показали на сегодняшний день, это кластеризация профессионалитета высшего образования, компаний, которые будут заказчиками, куда придут ребята работать. Это такой залог успеха", - оценил проекты Мишустин. "Замечательно, что здесь формируется такое место притяжения молодежи для того, чтобы ребята учились разрабатывать самые передовые программные продукты, обеспечивая страну суверенными решениями в этой сложной области", - подытожил премьер.
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нижний новгород
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технологии, россия, нижний новгород, нижегородская область, михаил мишустин
Технологии, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Михаил Мишустин
Мишустину показали три ключевых проекта Нижегородской области

Мишустину в павильоне "Нижний-2035" показали три ключевых проекта региона

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России". 3 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России. 3 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России". 3 июня 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в павильоне Нижегородской области "Нижний-2035" показали три ключевых проекта региона.
В первую очередь Мишустину представили IT-кампус, который реализуется при поддержке правительства РФ. Площадь кампуса составляет 225 тысяч квадратных метров, построено 5 очередей, рассчитанных на 8 тысяч студентов, но на данном этапе уже ожидается больше - порядка 12 тысяч. Кампус начал принимать студентов с прошлого года, в этом году уже будет обучаться 250 студентов.
Второй проект - это IT-парк, который появился благодаря кампусу, полностью выстроен за счет средств инвесторов.
И последний проект - федеральный парк СПО. Таких парков всего два в стране - в Калуге и в Нижнем Новгороде. Этот парк специализируется на IT и креативных индустриях.
"Мы каждый год приезжаем в Нижний Новгород и посещаем выставку, которая называется цифровизация промышленности. Но, конечно, здесь очень много спинов и различных программных продуктов, которые так или иначе находятся вокруг цифры, вокруг промышленности. А концепцию, которую вы показали на сегодняшний день, это кластеризация профессионалитета высшего образования, компаний, которые будут заказчиками, куда придут ребята работать. Это такой залог успеха", - оценил проекты Мишустин.
"Замечательно, что здесь формируется такое место притяжения молодежи для того, чтобы ребята учились разрабатывать самые передовые программные продукты, обеспечивая страну суверенными решениями в этой сложной области", - подытожил премьер.
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ТехнологииРоссияНижний НовгородНижегородская областьМихаил Мишустин
 
 
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