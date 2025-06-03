https://ria.ru/20250603/miroshnik-2020585753.html

Мирошник: ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения

Мирошник: ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения - РИА Новости, 03.06.2025

Мирошник: ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения

Вооруженные формирования Украины усиливают "дронный террор" против гражданского населения России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:04:00+03:00

2025-06-03T07:04:00+03:00

2025-06-03T07:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

курская область

родион мирошник

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины усиливают "дронный террор" против гражданского населения России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "ВФУ усиливают "дронный террор" гражданского населения. Нацистские формирования Киева расширяют спектр беспилотных приспособлений, используемых для покушения на мирных граждан и нанесения экономического ущерба. Кроме того, киевский режим, устраивая ежедневные налеты, стремится оказывать психологическое давление на граждан России", - говорится в его еженедельном докладе, который есть в распоряжении РИА Новости. Посол отметил, что только за 28 мая силами ПВО были уничтожены не менее 296 беспилотников над 13 регионами. "Целенаправленные удары украинских БПЛА были направлены на медицинские и образовательные учреждения, жилые дома, объекты энергетической инфраструктуры. Наряду с этим противник продолжал обстрелы гражданских объектов с помощью артиллерии и РСЗО. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Курской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР", - добавил Мирошник, подчеркнув, что удары наносились артиллерией натовского калибра и различных РСЗО, в том числе американскими HIMARS. Он указал, что за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 96 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе пять несовершеннолетних, погибли восемь человек. Всего по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1863 боеприпасов, уточнил посол. Информация собрана за период с 26 мая по 1 июня, но туда не включены данные о разрушении мостов в Брянской и Курской областях, добавил Мирошник.

https://ria.ru/20250530/vsu-2019910656.html

https://ria.ru/20250527/ruki-2019420247.html

херсонская область

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херсонская область , курская область, родион мирошник