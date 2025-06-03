https://ria.ru/20250603/mironov-2020684791.html

Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на переговоры в Стамбуле

Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025

Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на переговоры в Стамбуле

Реакция Владимира Зеленского на итоги переговоров в Стамбуле является полной атрофией политической ответственности, а на Украине разрушены основы современной... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:52:00+03:00

2025-06-03T15:52:00+03:00

2025-06-03T15:52:00+03:00

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сергей миронов

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на итоги переговоров в Стамбуле является полной атрофией политической ответственности, а на Украине разрушены основы современной гуманистической цивилизации, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Владимира Зеленского после переговоров России и Украины является неловким и неудачным, а также не соответствует переговорному духу. "Реакция Владимира Зеленского на итоги переговоров в Стамбуле между делегациями РФ и Украины - полная атрофия политической ответственности и человеческих чувств", - сообщил Миронов. По словам лидера СРЗП, глава киевского режима в грубой форме отверг российскую инициативу о краткосрочном прекращении огня на отдельных участках фронта для обмена пленными и телами погибших. Миронов напомнил, что помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, сообщил, что РФ на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. И любой "вменяемый" политик, по мнению депутата Госдумы, приветствовал бы такое решение, но не Зеленский. "А что его не устраивает? Не хочет получить назад погибших? Так это для нас они враги, а для тебя воины, выполнившие долг, которые тебя, хорек местечковый, и твою поганую шайку защищали, отдали свои жизни. Прояви уважение к их памяти, к их родным, похорони с почестями. Нет, плохой пиар получается. Да еще и семьям платить придется. Тяжелораненые – верни на родину, поставь на ноги! А зачем тратиться на лечение, пенсии, все равно большинство на фронт не вернуть. Такая вот антилогика и антимораль", - отметил парламентарий. Политик считает, что на Украине, которая провозгласила "цивилизационный выбор" в пользу западных ценностей, оказались разрушены сами основы современной гуманистической цивилизации. "Ловлю себя на мысли, что как бы мы ни презирали и ненавидели бандеровскую нечисть, все равно относимся к ним как к людям. А они уже не люди. И все прочие для них не люди – будь то свои сограждане или жители России. Это факт, и чем прочнее все мы его усвоим, тем трезвее будем оценивать происходящее вокруг, сознавать смысл нашей борьбы и цену победы", - заключил Миронов. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020650293.html

https://ria.ru/20250603/peskov-2020647319.html

https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html

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