https://ria.ru/20250603/mintrans-2020732849.html
Движение на Крымском мосту идет в штатном режиме
Движение на Крымском мосту идет в штатном режиме - РИА Новости, 03.06.2025
Движение на Крымском мосту идет в штатном режиме
Движение автомобилей на Крымском мосту идет в штатном режиме, перекрытия были во вторник дважды, но не вызвали серьезных затруднений для водителей, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:53:00+03:00
2025-06-03T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Движение автомобилей на Крымском мосту идет в штатном режиме, перекрытия были во вторник дважды, но не вызвали серьезных затруднений для водителей, сообщил Минтранс России в Telegram-канале."На Крымском мосту движение осуществляется в штатном режиме. Перекрытия движения по Крымскому мосту осуществлялись сегодня дважды, но они не вызвали серьезных затруднений для водителей", - говорится в сообщении.В Минтрансе уточнили, что по состоянию на 18.00 в очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств, а со стороны Керчи - 250. При этом движение автотранспорта в обе стороны идет в штатном порядке в обе стороны после прохождения необходимых досмотровых процедур."Напоминаем, что для водителей также доступно передвижение по сухопутному маршруту - трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", - добавили в Минтрансе.
https://ria.ru/20250516/rossiya-2017373952.html
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россия, авто, тамань (станица), керчь, безопасность
Россия, Авто, Тамань (станица), Керчь, Безопасность
Движение на Крымском мосту идет в штатном режиме
Минтранс: движение автомобилей на Крымском мосту идет в штатном режиме