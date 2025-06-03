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В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России - РИА Новости, 03.06.2025
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17:03 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html
В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России
В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России - РИА Новости, 03.06.2025
В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России
Замруководителя фракции "Новые люди" в ГД Сардана Авксентьева направила обращение в МВД РФ с предложением законодательно запретить выдавать патенты для... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:03:00+03:00
2025-06-03T17:03:00+03:00
общество
сардана авксентьева
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в ГД Сардана Авксентьева направила обращение в МВД РФ с предложением законодательно запретить выдавать патенты для трудоустройства в РФ мигрантам с судимостью, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В связи с этим партия "Новые люди" предлагает следующие меры, направленные на повышение уровня безопасности и совершенствование миграционного законодательства: введение законодательного запрета на выдачу патентов и разрешения на работу иностранным гражданам, имеющим судимость как на территории Российской Федерации, так и за её пределами", - сказано в документе. Кроме того, предлагается установить обязательную проверку судимости при подаче заявления на патент или разрешения на работу с помощью интегрированных баз данных МВД РФ и международных систем обмена информацией. Отмечается, что это обеспечит оперативность и достоверность проверки, минимизируя возможность предоставления ложных сведений. "Обеспечение правоохранительных органов механизмом оперативного аннулирования уже выданных патентов и разрешений на работу в случае выявления судимости у мигранта после получения разрешения на работу. Такой механизм позволит своевременно реагировать на выявленные нарушения и предотвращать дальнейшее использование патента лицами с криминальным прошлым", - сказано в обращении. По словам автора, реализация этих мер позволит достичь снижения числа преступлений, совершаемых иностранными гражданами с криминальным прошлым, повысить доверие россиян к миграционной политике государства и создать дополнительный барьер для нелегальной миграции и недобросовестных мигрантов.
https://ria.ru/20250602/patent-2020368768.html
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общество, сардана авксентьева, россия, госдума рф
Общество, Сардана Авксентьева, Россия, Госдума РФ
В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

Депутат ГД Авксентьева предложила запретить мигрантам с судимостью работать в РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в ГД Сардана Авксентьева направила обращение в МВД РФ с предложением законодательно запретить выдавать патенты для трудоустройства в РФ мигрантам с судимостью, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В связи с этим партия "Новые люди" предлагает следующие меры, направленные на повышение уровня безопасности и совершенствование миграционного законодательства: введение законодательного запрета на выдачу патентов и разрешения на работу иностранным гражданам, имеющим судимость как на территории Российской Федерации, так и за её пределами", - сказано в документе.
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Кроме того, предлагается установить обязательную проверку судимости при подаче заявления на патент или разрешения на работу с помощью интегрированных баз данных МВД РФ и международных систем обмена информацией. Отмечается, что это обеспечит оперативность и достоверность проверки, минимизируя возможность предоставления ложных сведений.
"Обеспечение правоохранительных органов механизмом оперативного аннулирования уже выданных патентов и разрешений на работу в случае выявления судимости у мигранта после получения разрешения на работу. Такой механизм позволит своевременно реагировать на выявленные нарушения и предотвращать дальнейшее использование патента лицами с криминальным прошлым", - сказано в обращении.
По словам автора, реализация этих мер позволит достичь снижения числа преступлений, совершаемых иностранными гражданами с криминальным прошлым, повысить доверие россиян к миграционной политике государства и создать дополнительный барьер для нелегальной миграции и недобросовестных мигрантов.
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