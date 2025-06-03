https://ria.ru/20250603/migranty-2020602191.html
Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки
Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки - РИА Новости, 03.06.2025
Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки
Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:19:00+03:00
2025-06-03T10:19:00+03:00
2025-06-03T10:19:00+03:00
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мигранты
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. "Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток", - говорится в сообщении. Уточняется, что Минобрнауки РФ продолжает осуществлять системный мониторинг результатов проведения экзамена. "Доля иностранных граждан, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне, заданном в результате исключения коммерческих организаций из сферы проведения экзамена в мае 2024 г", - заключили в ведомстве. Ранее правительство РФ утвердило 92 организации, где иностранные граждане могут сдать тестирование на знание русского языка. Аттестация ведется по трем уровням: первый - получение разрешения на работу на территории России (патент), второй - разрешение на временное проживание (РВП), третий - вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.
https://ria.ru/20250529/bfu-2019572145.html
https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, мигранты
Общество, Россия, Мигранты
Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки
Минобрнауки: треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Минобрнауки РФ
продолжает осуществлять системный мониторинг результатов проведения экзамена.
"Доля иностранных граждан, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне, заданном в результате исключения коммерческих организаций из сферы проведения экзамена в мае 2024 г", - заключили в ведомстве.
Ранее правительство РФ утвердило 92 организации, где иностранные граждане могут сдать тестирование на знание русского языка.
Аттестация ведется по трем уровням: первый - получение разрешения на работу на территории России (патент), второй - разрешение на временное проживание (РВП), третий - вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.