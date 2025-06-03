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Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки - РИА Новости, 03.06.2025
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10:19 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/migranty-2020602191.html
Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки
Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки - РИА Новости, 03.06.2025
Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки
Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:19:00+03:00
2025-06-03T10:19:00+03:00
общество
россия
мигранты
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. "Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток", - говорится в сообщении. Уточняется, что Минобрнауки РФ продолжает осуществлять системный мониторинг результатов проведения экзамена. "Доля иностранных граждан, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне, заданном в результате исключения коммерческих организаций из сферы проведения экзамена в мае 2024 г", - заключили в ведомстве. Ранее правительство РФ утвердило 92 организации, где иностранные граждане могут сдать тестирование на знание русского языка. Аттестация ведется по трем уровням: первый - получение разрешения на работу на территории России (патент), второй - разрешение на временное проживание (РВП), третий - вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.
https://ria.ru/20250529/bfu-2019572145.html
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общество, россия, мигранты
Общество, Россия, Мигранты
Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки

Минобрнауки: треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки

© РИА Новости / Илья ПиталевУчебник русского языка
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Учебник русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Минобрнауки РФ продолжает осуществлять системный мониторинг результатов проведения экзамена.
"Доля иностранных граждан, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне, заданном в результате исключения коммерческих организаций из сферы проведения экзамена в мае 2024 г", - заключили в ведомстве.
Ранее правительство РФ утвердило 92 организации, где иностранные граждане могут сдать тестирование на знание русского языка.
Аттестация ведется по трем уровням: первый - получение разрешения на работу на территории России (патент), второй - разрешение на временное проживание (РВП), третий - вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.
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