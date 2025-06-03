https://ria.ru/20250603/migranty-2020602191.html

Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки

Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки - РИА Новости, 03.06.2025

Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки

Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:19:00+03:00

2025-06-03T10:19:00+03:00

2025-06-03T10:19:00+03:00

общество

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мигранты

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. "Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток", - говорится в сообщении. Уточняется, что Минобрнауки РФ продолжает осуществлять системный мониторинг результатов проведения экзамена. "Доля иностранных граждан, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне, заданном в результате исключения коммерческих организаций из сферы проведения экзамена в мае 2024 г", - заключили в ведомстве. Ранее правительство РФ утвердило 92 организации, где иностранные граждане могут сдать тестирование на знание русского языка. Аттестация ведется по трем уровням: первый - получение разрешения на работу на территории России (патент), второй - разрешение на временное проживание (РВП), третий - вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.

https://ria.ru/20250529/bfu-2019572145.html

https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, мигранты