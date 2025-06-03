МИД ответил на отказ Греции продлить аккредитацию журналисту РИА Новости
РФ запретила въезд греческому чиновнику из-за вытеснения российских СМИ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия ответила на отказ Греции продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что в марте журналисту пришлось покинуть эту страну после безосновательного решения Министерства иностранных дел Греции.
"Функционировавший более 20 лет российский корпункт в Афинах был вынужденно закрыт. В связи с этим дискриминационным решением приняты ответные меры", — отметила дипломат.
Так, высокопоставленному греческому должностному лицу, причастному к вытеснению российских СМИ из местного информпространства, запретили въезд на территорию России, уточнила Захарова.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, призывающую противодействовать российским средствам массовой информации. Главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам, отвечающим за медиарынки своих стран. Кроме того, РИА Новости не продлили аккредитацию в сообществе на 2025 год, сославшись на ограничения, связанные с санкциями. При этом ранее, вводя рестрикции против российских СМИ, ЕС не раз указывал, что они якобы не затрагивают деятельность их сотрудников.
Треть американцев верит РИА Новости и RT, показал опрос
17 апреля, 19:25