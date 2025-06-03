https://ria.ru/20250603/mid-2020739236.html

МИД ответил на отказ Греции продлить аккредитацию журналисту РИА Новости

МИД ответил на отказ Греции продлить аккредитацию журналисту РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2025

МИД ответил на отказ Греции продлить аккредитацию журналисту РИА Новости

Россия ответила на отказ Греции продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:46:00+03:00

2025-06-03T19:46:00+03:00

2025-06-03T20:31:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия ответила на отказ Греции продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что в марте журналисту пришлось покинуть эту страну после безосновательного решения Министерства иностранных дел Греции."Функционировавший более 20 лет российский корпункт в Афинах был вынужденно закрыт. В связи с этим дискриминационным решением приняты ответные меры", — отметила дипломат.Так, высокопоставленному греческому должностному лицу, причастному к вытеснению российских СМИ из местного информпространства, запретили въезд на территорию России, уточнила Захарова. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, призывающую противодействовать российским средствам массовой информации. Главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам, отвечающим за медиарынки своих стран. Кроме того, РИА Новости не продлили аккредитацию в сообществе на 2025 год, сославшись на ограничения, связанные с санкциями. При этом ранее, вводя рестрикции против российских СМИ, ЕС не раз указывал, что они якобы не затрагивают деятельность их сотрудников.

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html

https://ria.ru/20250417/opros-2011901662.html

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