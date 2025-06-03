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МИД ответил на отказ Греции продлить аккредитацию журналисту РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2025
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19:46 03.06.2025 (обновлено: 20:31 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/mid-2020739236.html
МИД ответил на отказ Греции продлить аккредитацию журналисту РИА Новости
МИД ответил на отказ Греции продлить аккредитацию журналисту РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2025
МИД ответил на отказ Греции продлить аккредитацию журналисту РИА Новости
Россия ответила на отказ Греции продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T19:46:00+03:00
2025-06-03T20:31:00+03:00
россия
греция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
риа новости
европарламент
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия ответила на отказ Греции продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что в марте журналисту пришлось покинуть эту страну после безосновательного решения Министерства иностранных дел Греции."Функционировавший более 20 лет российский корпункт в Афинах был вынужденно закрыт. В связи с этим дискриминационным решением приняты ответные меры", — отметила дипломат.Так, высокопоставленному греческому должностному лицу, причастному к вытеснению российских СМИ из местного информпространства, запретили въезд на территорию России, уточнила Захарова. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, призывающую противодействовать российским средствам массовой информации. Главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам, отвечающим за медиарынки своих стран. Кроме того, РИА Новости не продлили аккредитацию в сообществе на 2025 год, сославшись на ограничения, связанные с санкциями. При этом ранее, вводя рестрикции против российских СМИ, ЕС не раз указывал, что они якобы не затрагивают деятельность их сотрудников.
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html
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россия, греция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, риа новости, европарламент, евросоюз, афины
Россия, Греция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, РИА Новости, Европарламент, Евросоюз, Афины
МИД ответил на отказ Греции продлить аккредитацию журналисту РИА Новости

РФ запретила въезд греческому чиновнику из-за вытеснения российских СМИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия ответила на отказ Греции продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что в марте журналисту пришлось покинуть эту страну после безосновательного решения Министерства иностранных дел Греции.
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"Функционировавший более 20 лет российский корпункт в Афинах был вынужденно закрыт. В связи с этим дискриминационным решением приняты ответные меры", — отметила дипломат.
Так, высокопоставленному греческому должностному лицу, причастному к вытеснению российских СМИ из местного информпространства, запретили въезд на территорию России, уточнила Захарова.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, призывающую противодействовать российским средствам массовой информации. Главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам, отвечающим за медиарынки своих стран. Кроме того, РИА Новости не продлили аккредитацию в сообществе на 2025 год, сославшись на ограничения, связанные с санкциями. При этом ранее, вводя рестрикции против российских СМИ, ЕС не раз указывал, что они якобы не затрагивают деятельность их сотрудников.
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РоссияГрецияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМария ЗахароваРИА НовостиЕвропарламентЕвросоюзАфины
 
 
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