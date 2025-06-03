Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/microsoft-2020580380.html
СМИ: Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения
СМИ: Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения - РИА Новости, 03.06.2025
СМИ: Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения
Американская корпорация Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек после масштабного сокращения в мае, передает агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T03:40:00+03:00
2025-06-03T03:40:00+03:00
в мире
билл гейтс
microsoft corporation
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150037/57/1500375705_0:198:3000:1886_1920x0_80_0_0_05e59fd80748ca714a75690afb997b8b.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек после масштабного сокращения в мае, передает агентство Блумберг со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении уведомление от корпорации американскому штату Вашингтон. В мае телеканал CNBC сообщал, что Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3% - это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года. Согласно данным на сайте Microsoft, по состоянию на июнь 2024 года, ее штат по всему миру насчитывал 228 тысяч человек. "Корпорация Microsoft сократила еще больше рабочих мест спустя недели после ее крупнейшего сокращения за многие годы... Более 300 сотрудников получили сообщение о том, что в понедельник их должности были упразднены", - говорится в материале агентства. По словам представителя Microsoft, эти организационные изменения необходимы для улучшения позиций компании и достижения успеха на стремительном меняющемся рынке. В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, на которого ссылается канал, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления. Американская корпорация Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.
https://ria.ru/20250602/afrika-2020562470.html
https://ria.ru/20250331/microsoft-2008386604.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150037/57/1500375705_111:0:2890:2084_1920x0_80_0_0_7f18bf9300ec5aeaf44e0b64001a9b82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, билл гейтс, microsoft corporation, технологии
В мире, Билл Гейтс, Microsoft Corporation, Технологии
СМИ: Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения

Bloomberg: Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения

© AP Photo / Michel EulerЛоготип компании Microsoft
Логотип компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Michel Euler
Логотип компании Microsoft. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft сократила свой штат еще более чем на 300 человек после масштабного сокращения в мае, передает агентство Блумберг со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении уведомление от корпорации американскому штату Вашингтон.
В мае телеканал CNBC сообщал, что Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3% - это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года. Согласно данным на сайте Microsoft, по состоянию на июнь 2024 года, ее штат по всему миру насчитывал 228 тысяч человек.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Билл Гейтс рассказал, куда хочет потратить свое состояние
Вчера, 22:04
"Корпорация Microsoft сократила еще больше рабочих мест спустя недели после ее крупнейшего сокращения за многие годы... Более 300 сотрудников получили сообщение о том, что в понедельник их должности были упразднены", - говорится в материале агентства.
По словам представителя Microsoft, эти организационные изменения необходимы для улучшения позиций компании и достижения успеха на стремительном меняющемся рынке.
В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, на которого ссылается канал, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления.
Американская корпорация Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Microsoft показала зеленый "экран смерти" вместо традиционного синего
31 марта, 13:29
 
В миреБилл ГейтсMicrosoft CorporationТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала