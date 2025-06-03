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"Абсурд и пропаганда": в Польше резко осудили планы Мерца против России - РИА Новости, 03.06.2025
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15:40 03.06.2025 (обновлено: 16:42 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/merts-2020680820.html
"Абсурд и пропаганда": в Польше резко осудили планы Мерца против России
"Абсурд и пропаганда": в Польше резко осудили планы Мерца против России - РИА Новости, 03.06.2025
"Абсурд и пропаганда": в Польше резко осудили планы Мерца против России
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует перевооружить страну и сделать из нее военную державу, используя Россию как якобы внешнюю угрозу, пишет польский портал... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:40:00+03:00
2025-06-03T16:42:00+03:00
в мире
германия
россия
фридрих мерц
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует перевооружить страну и сделать из нее военную державу, используя Россию как якобы внешнюю угрозу, пишет польский портал Mysl Polska."Нет абсолютно никаких причин для того, чтобы Германия была глубоко враждебна по отношению к России. Все аргументы относятся только к конфликту на Украине, но определение его как нападения на Германию, Европу и западные ценности является полным абсурдом и пропагандой", — говорится в материале.В статье отмечается, что переход Германии к статусу военной державы требует поддержания образа России в качестве внешнего врага, однако важно понимать, что Москва была противником Берлина только тогда, когда нападение было на нее саму. Немцы забывают, что русские солдаты во время Второй мировой войны освободили Германию от нацистской диктатуры, понеся огромные потери в пути на Берлин, резюмируется в материале.Ранее во вторник заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что официальный Берлин с избранием Фридриха Мерца канцлером Германии в отличие от формально миротворческой линии Олафа Шольца делает ставку на прямую конфронтацию с Москвой.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
https://ria.ru/20250603/germaniya-2020645900.html
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в мире, германия, россия, фридрих мерц
В мире, Германия, Россия, Фридрих Мерц
"Абсурд и пропаганда": в Польше резко осудили планы Мерца против России

Mysl Polska: попытки Мерца представить Россию в образе врага абсурдны

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует перевооружить страну и сделать из нее военную державу, используя Россию как якобы внешнюю угрозу, пишет польский портал Mysl Polska.
"Нет абсолютно никаких причин для того, чтобы Германия была глубоко враждебна по отношению к России. Все аргументы относятся только к конфликту на Украине, но определение его как нападения на Германию, Европу и западные ценности является полным абсурдом и пропагандой", — говорится в материале.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Вчера, 13:06
В статье отмечается, что переход Германии к статусу военной державы требует поддержания образа России в качестве внешнего врага, однако важно понимать, что Москва была противником Берлина только тогда, когда нападение было на нее саму. Немцы забывают, что русские солдаты во время Второй мировой войны освободили Германию от нацистской диктатуры, понеся огромные потери в пути на Берлин, резюмируется в материале.
Ранее во вторник заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что официальный Берлин с избранием Фридриха Мерца канцлером Германии в отличие от формально миротворческой линии Олафа Шольца делает ставку на прямую конфронтацию с Москвой.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
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"Безрассудная идея". СМИ раскрыли последствия дерзкого плана Мерца
2 июня, 21:35
 
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