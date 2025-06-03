https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину

Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину - РИА Новости, 03.06.2025

Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину

Главный итог переговоров в Стамбуле — переданный представителям Украины российский меморандум с условиями мирного урегулирования. Да, именно обнародование... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:00:00+03:00

2025-06-03T08:00:00+03:00

2025-06-03T08:04:00+03:00

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

нато

верховная рада украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

аналитика

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Главный итог переговоров в Стамбуле — переданный представителям Украины российский меморандум с условиями мирного урегулирования. Да, именно обнародование нашего меморандума стало главным событием второго этапа переговоров, потому что украинский документ содержит заведомо неприемлемые для России условия и уже поэтому не может привести даже к временному прекращению огня и тем более к реальному мирному урегулированию. Достаточно указать, что в нем говорится о недопустимости запрета на размещение войск иностранных государств на территории Украины и отвергается отказ от вступления Украины в НАТО ("членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках альянса"). То есть украинский меморандум — это меморандум продолжения войны, в отличие от российского, который содержит конкретные условия, при выполнении которых достижимо мирное урегулирование. Каковы они?Меморандум состоит из трех разделов: первый касается параметров окончательного урегулирования, второй — условий прекращения огня, а третий — последовательности шагов (и их сроков) по реализации положений первых двух разделов. Есть смысл обратиться ко второму, потому что именно с него все и может начаться.Россия предлагает два варианта, при которых может быть подписан меморандум о прекращении огня на 30 дней. Причем там же обозначены даты выполнения всех положений и даже определена дата подписания договора об окончательном урегулировании.Первый вариант — начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное сторонами расстояние от границ в соответствии с утвержденным положением. То есть украинская армия освобождает территорию России и с момента начала ее отхода начинается перемирие.Пока что этот самый простой путь для Киева категорически неприемлем, и поэтому предлагается второй вариант, названный "Пакетным предложением". Он расписан подробно — на десять пунктов.Тут есть все — в первую очередь в отношении военной составляющей. Начиная с запрета на передислокацию ВСУ, кроме "перемещения в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ России". Видимо, имеется в виду, что соглашение о передаче нам занятой украинской армией части территорий четырех субъектов Федерации будет достигнуто уже в ходе переговоров, которые будут идти в условиях перемирия. Говорится о прекращении мобилизации и начале демобилизации, прекращении зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи (включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных), исключении военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращении участия иностранных специалистов в военных действиях на ее стороне, а также о гарантиях отказа Киева от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан.Кроме того, предлагается создать двусторонний Центр мониторинга и контроля режима прекращения огня — это уже касается непосредственно линии боевого соприкосновения. Далее начинаются политические условия: амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц, отмена военного положения на Украине и объявление даты проведения выборов президента и Верховной рады (не позднее ста дней после отмены военного положения).Только уже после выборов последует подписание соглашения об исполнении положений меморандума о прекращении огня. И откроется путь к мирному договору, который должен быть сначала одобрен "юридически обязывающей резолюцией СБ ООН", а уже потом ратифицирован обеими сторонами.Что по срокам? На первый этап — отвод украинских войск и полную реализацию "пакетного соглашения" — дается 30 дней. Если считать, что отмена военного положения, открывающая путь к выборам, произойдет по истечении первого месяца перемирия (что даст возможность его продления), то выборы могут состояться еще через три месяца. Еще месяц-другой — на формирование новой власти. Таким образом, всего полгода. За это время можно согласовать условия мирного договора, чтобы потом уже подписать его. И все это время, естественно, боевые действия вестись не будут.А условия, названные "основными параметрами" договора об окончательном урегулировании, изложены в первом разделе нашего меморандума. Они неизменны уже давно, но стоит напомнить основные пункты.То есть Россия предлагает конкретные шаги к мирному урегулированию и даже условия восстановления сотрудничества двух стран. Зеленский никогда не подпишет ничего подобного — не только договор, но даже меморандум о прекращении огня? Посмотрим, ведь меморандум может подписать представитель нынешней власти, а вот договор способен заключить только новый президент Украины (даже если им снова окажется Зеленский). То есть на пути к мирному договору нужно не только заключить перемирие, но и провести выборы. Большая часть украинского народа не хочет мира на таких условиях? Так давайте спросим их — президентские и парламентские выборы (при условии допуска реальных оппонентов) станут одновременно и самым достоверным опросом на эту тему.Отказ от их проведения будет означать только одно: Зеленский хочет не мира, а войны. Войны, которую он и дальше рассчитывает вести при масштабнейшей поддержке Запада и в которой делает ставку на подрыв России изнутри, на наше истощение, смуту, а то и развал. Но в реальности он обрекает сограждан на новые страдания и потери — бессмысленные, если исходить из поставленной цели: Россия не развалится и не отступится, а Украина в следующий раз (при срыве нынешних переговоров) получит условия еще более жесткие, чем сейчас. И в итоге все равно будет вынуждена их принять, если, конечно, не предпочтет миру с Россией переход в состояние новой Руины, то есть полномасштабной гражданской войны. При всей жалости к населению Украины Россию устроят оба варианта: прошлая Руина завершилась воссоединением Велико- и Малороссии.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020490378.html

https://ria.ru/20250602/rossiya-2020557149.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, аналитика