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В Мелитополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
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16:00 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/melitopol-2020686595.html
В Мелитополе восстановили электроснабжение
В Мелитополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
В Мелитополе восстановили электроснабжение
Электроснабжение административного центра Запорожской области Мелитополя восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:00:00+03:00
2025-06-03T16:00:00+03:00
запорожская область
мелитополь
евгений балицкий
вооруженные силы украины
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Электроснабжение административного центра Запорожской области Мелитополя восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Электроснабжение в Мелитополе восстановлено", - говорится в сообщении. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.
https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html
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запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, вооруженные силы украины, общество
Запорожская область, Мелитополь, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Общество
В Мелитополе восстановили электроснабжение

Балицкий: электроснабжение Мелитополя в Запорожской области восстановлено

© Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Кирилл Брага
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Ремонт линии электропередач. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Электроснабжение административного центра Запорожской области Мелитополя восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Электроснабжение в Мелитополе восстановлено", - говорится в сообщении.
Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.
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Запорожская областьМелитопольЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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