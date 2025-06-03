https://ria.ru/20250603/melitopol-2020686595.html
В Мелитополе восстановили электроснабжение
В Мелитополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
В Мелитополе восстановили электроснабжение
Электроснабжение административного центра Запорожской области Мелитополя восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:00:00+03:00
2025-06-03T16:00:00+03:00
2025-06-03T16:00:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Электроснабжение административного центра Запорожской области Мелитополя восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Электроснабжение в Мелитополе восстановлено", - говорится в сообщении. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.
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запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, вооруженные силы украины, общество
Запорожская область, Мелитополь, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Общество
В Мелитополе восстановили электроснабжение
Балицкий: электроснабжение Мелитополя в Запорожской области восстановлено