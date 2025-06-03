https://ria.ru/20250603/melitopol-2020686595.html

В Мелитополе восстановили электроснабжение

В Мелитополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025

В Мелитополе восстановили электроснабжение

Электроснабжение административного центра Запорожской области Мелитополя восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:00:00+03:00

2025-06-03T16:00:00+03:00

2025-06-03T16:00:00+03:00

запорожская область

мелитополь

евгений балицкий

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Электроснабжение административного центра Запорожской области Мелитополя восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Электроснабжение в Мелитополе восстановлено", - говорится в сообщении. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.

https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html

запорожская область

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, вооруженные силы украины, общество