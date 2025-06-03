https://ria.ru/20250603/meditsina-2020607933.html

Мурашко рассказал об операциях с использованием роботов

Мурашко рассказал об операциях с использованием роботов - РИА Новости, 03.06.2025

Мурашко рассказал об операциях с использованием роботов

Число робот-ассистированных операций в России растет, за последние три года в стране было проведено более 15 тысяч таких операций, сообщил министр... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:49:00+03:00

2025-06-03T10:49:00+03:00

2025-06-03T10:49:00+03:00

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михаил мурашко

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число робот-ассистированных операций в России растет, за последние три года в стране было проведено более 15 тысяч таких операций, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Растет число операций с применением роботических технологий. За последние три года в стране проведено более 15 тысяч робот-ассистированных операций, в том числе при онкологической гинекологической патологии - 12% из них", - сказал Мурашко в ходе XXXVIII Международного конгресса с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний". Кроме того, министр отметил, что достижения современной генетики открывают новую эру в диагностике, лечении, профилактике генетически детерминированных и орфанных заболеваний, охватывая все этапы от планирования беременности вплоть до рождения ребенка. "Мы внедрили расширенный неонатальный скрининг на более чем 40 врожденных наследственных заболеваний. Растут объемы и доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Число случаев хирургического неинвазивного и малоинвазивного органосохраняющего лечения женской репродуктивной сферы увеличилось более чем на 11% в 2024 году", - добавил Мурашко.

https://ria.ru/20250527/putin-2019342808.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко