https://ria.ru/20250603/mchs-2020757580.html

На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность

На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2025

На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:22:00+03:00

2025-06-03T23:22:00+03:00

2025-06-03T23:26:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

краснодарский край

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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья начал поступать с 23.07.

https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html

россия

краснодарский край

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2025

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край