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На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:22 03.06.2025 (обновлено: 23:26 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/mchs-2020757580.html
На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность
На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2025
На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 03.06.2025
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
краснодарский край
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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья начал поступать с 23.07.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край
На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность

МЧС: ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье
Вид на Черноморское побережье - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье. Архивное фото
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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России.
"Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.
Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья начал поступать с 23.07.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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