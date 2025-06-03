Рейтинг@Mail.ru
Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, отправили в колонию - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/mat-2020658640.html
Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, отправили в колонию
Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, отправили в колонию - РИА Новости, 03.06.2025
Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, отправили в колонию
Жительницу Нижнего Тагила, бросившую новорождённого сына на скамейке, приговорили к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:01:00+03:00
2025-06-03T14:01:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
нижний тагил
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Жительницу Нижнего Тагила, бросившую новорождённого сына на скамейке, приговорили к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении. Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденной в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 750 тысяч рублей. Ранним утром 4 марта на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле был найден новорождённый мальчик, завернутый в одеяло, на улице тогда было примерно -10 градусов. По данным управлений СК и МВД по региону, нашедший ребёнка мужчина вызвал "скорую", никаких пояснительных записок в свёртке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в больницу с переохлаждением. В больнице у младенца был взят образец буккального эпителия, после чего по ДНК-профилю была установлена его 36-летняя мать – дорожный рабочий, судимая, в том числе по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. В 2018 году она была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал женщину, ей предъявили обвинение в покушении на убийство. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости поясняли, что женщина оставила ребенка на лавочке, потому что якобы не хотела заниматься его воспитанием и содержанием. Свою вину она признала и раскаялась.
https://ria.ru/20250227/rebenok-2002017484.html
https://ria.ru/20240501/rebenok-1943290722.html
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Тагил, Происшествия
Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, отправили в колонию

Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, приговорили к 2 г и 2 мес

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Жительницу Нижнего Тагила, бросившую новорождённого сына на скамейке, приговорили к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Женщина выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер в Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Младенец, найденный в контейнере в Подмосковье, не пострадал
27 февраля, 18:01
Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденной в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 750 тысяч рублей.
Ранним утром 4 марта на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле был найден новорождённый мальчик, завернутый в одеяло, на улице тогда было примерно -10 градусов. По данным управлений СК и МВД по региону, нашедший ребёнка мужчина вызвал "скорую", никаких пояснительных записок в свёртке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в больницу с переохлаждением. В больнице у младенца был взят образец буккального эпителия, после чего по ДНК-профилю была установлена его 36-летняя мать – дорожный рабочий, судимая, в том числе по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. В 2018 году она была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал женщину, ей предъявили обвинение в покушении на убийство.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости поясняли, что женщина оставила ребенка на лавочке, потому что якобы не хотела заниматься его воспитанием и содержанием. Свою вину она признала и раскаялась.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса
1 мая 2024, 12:42
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижний ТагилПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала