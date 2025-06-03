https://ria.ru/20250603/mat-2020658640.html

Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, отправили в колонию

Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, отправили в колонию - РИА Новости, 03.06.2025

Мать, бросившую младенца на скамейке в Нижнем Тагиле, отправили в колонию

Жительницу Нижнего Тагила, бросившую новорождённого сына на скамейке, приговорили к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:01:00+03:00

2025-06-03T14:01:00+03:00

2025-06-03T14:01:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Жительницу Нижнего Тагила, бросившую новорождённого сына на скамейке, приговорили к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении. Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденной в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 750 тысяч рублей. Ранним утром 4 марта на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле был найден новорождённый мальчик, завернутый в одеяло, на улице тогда было примерно -10 градусов. По данным управлений СК и МВД по региону, нашедший ребёнка мужчина вызвал "скорую", никаких пояснительных записок в свёртке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в больницу с переохлаждением. В больнице у младенца был взят образец буккального эпителия, после чего по ДНК-профилю была установлена его 36-летняя мать – дорожный рабочий, судимая, в том числе по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. В 2018 году она была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал женщину, ей предъявили обвинение в покушении на убийство. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости поясняли, что женщина оставила ребенка на лавочке, потому что якобы не хотела заниматься его воспитанием и содержанием. Свою вину она признала и раскаялась.

https://ria.ru/20250227/rebenok-2002017484.html

https://ria.ru/20240501/rebenok-1943290722.html

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следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, происшествия