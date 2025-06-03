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Мать ребенка, который выпал из окна в Приморье, была трезва
Мать ребенка, который выпал из окна в Приморье, была трезва - РИА Новости, 03.06.2025
Мать ребенка, который выпал из окна в Приморье, была трезва
Мать пятилетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа во Владивостоке и не получил травм, находилась в трезвом состоянии в момент происшествия,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:04:00+03:00
2025-06-03T09:04:00+03:00
2025-06-03T09:04:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Мать пятилетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа во Владивостоке и не получил травм, находилась в трезвом состоянии в момент происшествия, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова. Ранее в прокуратуре сообщали, что ребенок упал с четвертого этажа на козырек подъезда. В ведомстве РИА Новости уточняли, что он не пострадал. В ряде местных Telegram-каналах разошлось видео, на котором двое мужчин пытаются снять мальчика с козырька, в то время, как девушка, представившаяся сестрой ребенка, просила прекратить видеосъемку. По ее словам, в этот момент их мать якобы была пьяна. "По словам мамы, она, убедившись, что ребенок спит, вышла в магазин за продуктами. Отсутствовала не дольше 10 минут, поскольку магазин в этом же доме. Употребление мамой алкоголя при проверке не подтвердилось", - сказала Романова. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье подчеркнула, что семья не стояла на учете, а мать пятилетнего мальчика не характеризуется отрицательно.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Мать ребенка, который выпал из окна в Приморье, была трезва
Мать ребенка, не пострадавшего при падении с 4 этажа в Приморье, была трезва