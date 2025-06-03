https://ria.ru/20250603/maslo-2020759373.html

Цена на кокосовое масло обновила рекорд

Цена на кокосовое масло обновила рекорд - РИА Новости, 03.06.2025

Цена на кокосовое масло обновила рекорд

Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в мае обновила рекордное... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:51:00+03:00

2025-06-03T23:51:00+03:00

2025-06-03T23:51:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в мае обновила рекордное значение, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, средняя мировая цена на кокосовое масло в предыдущем месяце выросла на 10,4% по сравнению с апрелем - до 2742 долларов за тонну. Это стало новым историческим максимумом. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос. Пальмовое масло в то же время немного подешевело в месячном выражении – на 4,2%, до 2003 долларов за тонну. При этом показатель по-прежнему находится у многомесячных максимумов.

https://ria.ru/20250419/tseny-2012210284.html

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экономика, всемирный банк, в мире, продукты, продукция, производство