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Маск назвал бюджетный проект Трампа мерзостью
Маск назвал бюджетный проект Трампа мерзостью - РИА Новости, 03.06.2025
Маск назвал бюджетный проект Трампа мерзостью
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал "мерзостью" "Единый, большой, красивый" законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:08:00+03:00
2025-06-03T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал "мерзостью" "Единый, большой, красивый" законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Маск 28 мая заявил, что разочарован "Единым, большим, красивым" законопроектом Трампа о сокращении федеральных расходов, который подрывает итоги работы ранее возглавляемого им департамента государственной эффективности США (DOGE). "Этот законопроект о расходах - отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете", - написал предприниматель. Маск также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с "непосильным долгом". Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.
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сша, илон маск, дональд трамп, в мире, экономика
США, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире, Экономика
Маск назвал бюджетный проект Трампа мерзостью
Маск пристыдил поддержавших бюджетный проект Трампа конгрессменов