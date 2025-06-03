https://ria.ru/20250603/mask-2020739906.html

Маск призвал к прекращению финансирования ООН

Маск призвал к прекращению финансирования ООН - РИА Новости, 03.06.2025

Маск призвал к прекращению финансирования ООН

Американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению финансирования ООН. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:52:00+03:00

2025-06-03T19:52:00+03:00

2025-06-03T21:45:00+03:00

в мире

технологии

сша

вашингтон (штат)

илон маск

антониу гутерреш

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению финансирования ООН. Так он прокомментировал в соцсети X видео, на котором генсек ООН Антониу Гутерреш говорит, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду, на что организация должна отреагировать. Интернет-пользователь, выложивший видео на своей странице, написал, что ООН якобы "объявила войну свободе слова". "Лишите ООН финансирования", - написал Маск на своей странице в соцсети X, оставив запись под публикацией пользователя. Ранее источник в ООН сообщал РИА Новости, что организация в рамках оптимизации расходов может урезать бюджет на 20% и сократить около семи тысяч рабочих мест. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.

https://ria.ru/20250302/mask-2002531215.html

https://ria.ru/20250502/tramp-2014643550.html

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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), илон маск, антониу гутерреш, оон