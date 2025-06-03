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Маск призвал к прекращению финансирования ООН - РИА Новости, 03.06.2025
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19:52 03.06.2025 (обновлено: 21:45 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/mask-2020739906.html
Маск призвал к прекращению финансирования ООН
Маск призвал к прекращению финансирования ООН - РИА Новости, 03.06.2025
Маск призвал к прекращению финансирования ООН
Американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению финансирования ООН. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T19:52:00+03:00
2025-06-03T21:45:00+03:00
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
илон маск
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению финансирования ООН. Так он прокомментировал в соцсети X видео, на котором генсек ООН Антониу Гутерреш говорит, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду, на что организация должна отреагировать. Интернет-пользователь, выложивший видео на своей странице, написал, что ООН якобы "объявила войну свободе слова". "Лишите ООН финансирования", - написал Маск на своей странице в соцсети X, оставив запись под публикацией пользователя. Ранее источник в ООН сообщал РИА Новости, что организация в рамках оптимизации расходов может урезать бюджет на 20% и сократить около семи тысяч рабочих мест. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
https://ria.ru/20250302/mask-2002531215.html
https://ria.ru/20250502/tramp-2014643550.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), илон маск, антониу гутерреш, оон
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Илон Маск, Антониу Гутерреш, ООН
Маск призвал к прекращению финансирования ООН

Маск призвал к прекращению финансирования ООН после заявления генсека Гутерреша

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению финансирования ООН.
Так он прокомментировал в соцсети X видео, на котором генсек ООН Антониу Гутерреш говорит, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду, на что организация должна отреагировать. Интернет-пользователь, выложивший видео на своей странице, написал, что ООН якобы "объявила войну свободе слова".
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"Лишите ООН финансирования", - написал Маск на своей странице в соцсети X, оставив запись под публикацией пользователя.
Ранее источник в ООН сообщал РИА Новости, что организация в рамках оптимизации расходов может урезать бюджет на 20% и сократить около семи тысяч рабочих мест.
В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
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В миреТехнологииСШАВашингтон (штат)Илон МаскАнтониу ГутеррешООН
 
 
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