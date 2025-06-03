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Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов

Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов - РИА Новости, 03.06.2025

Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов

Международный авиакосмический салон МАКС в 2025 году не состоится, его перенесут на 2026 год, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:54:00+03:00

2025-06-03T11:54:00+03:00

2025-06-03T11:58:00+03:00

россия

авиасалон макс

сергей чемезов

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международный авиакосмический салон МАКС в 2025 году не состоится, его перенесут на 2026 год, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."Нет, МАКСа (в 2025 году - ред.) не будет. Его перенесут на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время", - сказал Чемезов журналистам.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, авиасалон макс, сергей чемезов