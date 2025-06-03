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Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов - РИА Новости, 03.06.2025
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11:54 03.06.2025 (обновлено: 11:58 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/maks-2020627680.html
Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов
Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов - РИА Новости, 03.06.2025
Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов
Международный авиакосмический салон МАКС в 2025 году не состоится, его перенесут на 2026 год, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:54:00+03:00
2025-06-03T11:58:00+03:00
россия
авиасалон макс
сергей чемезов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международный авиакосмический салон МАКС в 2025 году не состоится, его перенесут на 2026 год, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."Нет, МАКСа (в 2025 году - ред.) не будет. Его перенесут на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время", - сказал Чемезов журналистам.
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россия, авиасалон макс, сергей чемезов
Россия, Авиасалон МАКС, Сергей Чемезов
Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов

Чемезов: авиасалон МАКС в этом году проводить не будут, его перенесут на 2026 г

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС
Международный авиационно-космический салон МАКС - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Международный авиационно-космический салон МАКС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международный авиакосмический салон МАКС в 2025 году не состоится, его перенесут на 2026 год, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
«
"Нет, МАКСа (в 2025 году - ред.) не будет. Его перенесут на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время", - сказал Чемезов журналистам.
 
РоссияАвиасалон МАКССергей Чемезов
 
 
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