https://ria.ru/20250603/maks-2020627680.html
Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов
Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов - РИА Новости, 03.06.2025
Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов
Международный авиакосмический салон МАКС в 2025 году не состоится, его перенесут на 2026 год, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:54:00+03:00
2025-06-03T11:54:00+03:00
2025-06-03T11:58:00+03:00
россия
авиасалон макс
сергей чемезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/21/1557942151_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_2f6ca748f72ce07fe91c585dfff34f47.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международный авиакосмический салон МАКС в 2025 году не состоится, его перенесут на 2026 год, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."Нет, МАКСа (в 2025 году - ред.) не будет. Его перенесут на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время", - сказал Чемезов журналистам.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/21/1557942151_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c22a546e2a73bb59edd25d11ac75de10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авиасалон макс, сергей чемезов
Россия, Авиасалон МАКС, Сергей Чемезов
Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год, заявил Чемезов
Чемезов: авиасалон МАКС в этом году проводить не будут, его перенесут на 2026 г