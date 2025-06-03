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Greenpeace* пообещал вернуть похищенную скульптуру Макрона - РИА Новости, 03.06.2025
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12:09 03.06.2025 (обновлено: 12:28 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/makron-2020633830.html
Greenpeace* пообещал вернуть похищенную скульптуру Макрона
Greenpeace* пообещал вернуть похищенную скульптуру Макрона - РИА Новости, 03.06.2025
Greenpeace* пообещал вернуть похищенную скульптуру Макрона
Активисты Greenpeace*, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:09:00+03:00
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россия
франция
париж
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Активисты Greenpeace*, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству России в Париже, пообещали вернуть ее на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Пока мы находимся в ожидании. Вчера нам сообщили, что скульптуру нам вернут, но не сказали, когда. Сказали, что позаботятся о ней. В любом случае, они пообещали привезти ее в музей", - сообщили в пресс-службе. Две женщины и мужчина, посещавшие музей на Монмартре под видом туристов, вынесли восковую скульптуру Макрона стоимостью 40 тысяч евро и привезли ее к зданию посольства РФ в Париже. Нарушителями оказались активисты Greenpeace*, которые устроили акцию против экономического сотрудничества Франции и России. Как утверждает гендиректор Greenpeace* France Жан-Франсуа Жюльяр, Макрон поддерживает Киев, однако призывает французские компании продолжать торговлю с Россией. Музей "Гревен" на холме Монмартр в Париже основан в 1882 году по примеру британского музея восковых фигур Мадам Тюссо. В его коллекции насчитывается порядка 450 персонажей, в основном отражающих историю и культуру Франции. Это не первый раз, когда музей лишается своих экспонатов. За его историю злоумышленники также сумели выкрасть скульптуры президентов Валери Жискар д"Эстена и Жака Ширака.*Организация, признанная в России нежелательной
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россия, франция, париж, эммануэль макрон, greenpeace, жак ширак
Россия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Greenpeace, Жак Ширак
Greenpeace* пообещал вернуть похищенную скульптуру Макрона

Greenpeace пообещал вернуть украденную восковую фигуру Макрона

© СоцсетиСкульптуру президента Франции Эммануэля Макрона украли из музея восковых фигур "Гревен" в Париже
Скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона украли из музея восковых фигур Гревен в Париже - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Соцсети
Скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона украли из музея восковых фигур "Гревен" в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Активисты Greenpeace*, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству России в Париже, пообещали вернуть ее на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Пока мы находимся в ожидании. Вчера нам сообщили, что скульптуру нам вернут, но не сказали, когда. Сказали, что позаботятся о ней. В любом случае, они пообещали привезти ее в музей", - сообщили в пресс-службе.
Две женщины и мужчина, посещавшие музей на Монмартре под видом туристов, вынесли восковую скульптуру Макрона стоимостью 40 тысяч евро и привезли ее к зданию посольства РФ в Париже. Нарушителями оказались активисты Greenpeace*, которые устроили акцию против экономического сотрудничества Франции и России. Как утверждает гендиректор Greenpeace* France Жан-Франсуа Жюльяр, Макрон поддерживает Киев, однако призывает французские компании продолжать торговлю с Россией.
Музей "Гревен" на холме Монмартр в Париже основан в 1882 году по примеру британского музея восковых фигур Мадам Тюссо. В его коллекции насчитывается порядка 450 персонажей, в основном отражающих историю и культуру Франции.
Это не первый раз, когда музей лишается своих экспонатов. За его историю злоумышленники также сумели выкрасть скульптуры президентов Валери Жискар д"Эстена и Жака Ширака.

*Организация, признанная в России нежелательной
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