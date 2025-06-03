https://ria.ru/20250603/makron-2020633830.html

Greenpeace* пообещал вернуть похищенную скульптуру Макрона

Greenpeace* пообещал вернуть похищенную скульптуру Макрона - РИА Новости, 03.06.2025

Greenpeace* пообещал вернуть похищенную скульптуру Макрона

Активисты Greenpeace*, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:09:00+03:00

2025-06-03T12:09:00+03:00

2025-06-03T12:28:00+03:00

россия

франция

париж

эммануэль макрон

greenpeace

жак ширак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020610561_10:0:1253:699_1920x0_80_0_0_93b8195d69bd1bb3174329d801a99ade.jpg

ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Активисты Greenpeace*, которые украли из парижского музея восковых фигур "Гревен" скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству России в Париже, пообещали вернуть ее на место, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Пока мы находимся в ожидании. Вчера нам сообщили, что скульптуру нам вернут, но не сказали, когда. Сказали, что позаботятся о ней. В любом случае, они пообещали привезти ее в музей", - сообщили в пресс-службе. Две женщины и мужчина, посещавшие музей на Монмартре под видом туристов, вынесли восковую скульптуру Макрона стоимостью 40 тысяч евро и привезли ее к зданию посольства РФ в Париже. Нарушителями оказались активисты Greenpeace*, которые устроили акцию против экономического сотрудничества Франции и России. Как утверждает гендиректор Greenpeace* France Жан-Франсуа Жюльяр, Макрон поддерживает Киев, однако призывает французские компании продолжать торговлю с Россией. Музей "Гревен" на холме Монмартр в Париже основан в 1882 году по примеру британского музея восковых фигур Мадам Тюссо. В его коллекции насчитывается порядка 450 персонажей, в основном отражающих историю и культуру Франции. Это не первый раз, когда музей лишается своих экспонатов. За его историю злоумышленники также сумели выкрасть скульптуры президентов Валери Жискар д"Эстена и Жака Ширака.*Организация, признанная в России нежелательной

https://ria.ru/20250601/makron-2020344299.html

россия

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, париж, эммануэль макрон, greenpeace, жак ширак