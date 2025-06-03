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Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 03.06.2025
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18:51 03.06.2025 (обновлено: 18:53 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/kursk-2020732140.html
Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского
Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 03.06.2025
Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского
Двух пострадавших от атак ВСУ в курском приграничье женщин с ранениями и травмами на вертолёте санавиации доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:51:00+03:00
2025-06-03T18:53:00+03:00
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
вооруженные силы украины
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КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Двух пострадавших от атак ВСУ в курском приграничье женщин с ранениями и травмами на вертолёте санавиации доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Сегодня двух женщин, пострадавших в результате вражеских атак, доставили на вертолёте санавиации в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. У 48-летней женщины из Коренево минно-взрывная травма, проникающее осколочное ранение живота и внутреннее кровотечение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что ещё одна пострадавшая - это 49-летняя жительница Рыльского района, которая получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, слепые осколочные ранения живота и конечностей. "Обе женщины были доставлены в Курскую областную больницу в тяжёлом состоянии. Пациенток прооперировали, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. По результатам телемедицинских консультаций врачи приняли решение направить их для лечения в Москву", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250523/khinshteyn-2018569932.html
курская область
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происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Вооруженные силы Украины
Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского

Хинштейн: двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Двух пострадавших от атак ВСУ в курском приграничье женщин с ранениями и травмами на вертолёте санавиации доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Сегодня двух женщин, пострадавших в результате вражеских атак, доставили на вертолёте санавиации в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. У 48-летней женщины из Коренево минно-взрывная травма, проникающее осколочное ранение живота и внутреннее кровотечение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ещё одна пострадавшая - это 49-летняя жительница Рыльского района, которая получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, слепые осколочные ранения живота и конечностей.
"Обе женщины были доставлены в Курскую областную больницу в тяжёлом состоянии. Пациенток прооперировали, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. По результатам телемедицинских консультаций врачи приняли решение направить их для лечения в Москву", - добавил врио губернатора региона.
Николай Волобуев - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву
23 мая, 04:28
 
ПроисшествияКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоВооруженные силы Украины
 
 
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