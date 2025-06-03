https://ria.ru/20250603/kursk-2020732140.html
Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского
Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 03.06.2025
Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского
Двух пострадавших от атак ВСУ в курском приграничье женщин с ранениями и травмами на вертолёте санавиации доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:51:00+03:00
2025-06-03T18:51:00+03:00
2025-06-03T18:53:00+03:00
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_0:165:3056:1883_1920x0_80_0_0_2c27b31cd9c43037135d637cca2456b6.jpg
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Двух пострадавших от атак ВСУ в курском приграничье женщин с ранениями и травмами на вертолёте санавиации доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Сегодня двух женщин, пострадавших в результате вражеских атак, доставили на вертолёте санавиации в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. У 48-летней женщины из Коренево минно-взрывная травма, проникающее осколочное ранение живота и внутреннее кровотечение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что ещё одна пострадавшая - это 49-летняя жительница Рыльского района, которая получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, слепые осколочные ранения живота и конечностей. "Обе женщины были доставлены в Курскую областную больницу в тяжёлом состоянии. Пациенток прооперировали, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. По результатам телемедицинских консультаций врачи приняли решение направить их для лечения в Москву", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250523/khinshteyn-2018569932.html
курская область
рыльский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_53fc227883b9ceba3512e24418459882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Вооруженные силы Украины
Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского
Хинштейн: двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского