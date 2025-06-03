https://ria.ru/20250603/kursk-2020732140.html

Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского

Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 03.06.2025

Двух пострадавших от атак ВСУ женщин доставили в НИИ Склифосовского

Двух пострадавших от атак ВСУ в курском приграничье женщин с ранениями и травмами на вертолёте санавиации доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:51:00+03:00

2025-06-03T18:51:00+03:00

2025-06-03T18:53:00+03:00

происшествия

курская область

рыльский район

александр хинштейн

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

вооруженные силы украины

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КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Двух пострадавших от атак ВСУ в курском приграничье женщин с ранениями и травмами на вертолёте санавиации доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Сегодня двух женщин, пострадавших в результате вражеских атак, доставили на вертолёте санавиации в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. У 48-летней женщины из Коренево минно-взрывная травма, проникающее осколочное ранение живота и внутреннее кровотечение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что ещё одна пострадавшая - это 49-летняя жительница Рыльского района, которая получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, слепые осколочные ранения живота и конечностей. "Обе женщины были доставлены в Курскую областную больницу в тяжёлом состоянии. Пациенток прооперировали, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. По результатам телемедицинских консультаций врачи приняли решение направить их для лечения в Москву", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250523/khinshteyn-2018569932.html

курская область

рыльский район

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происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, вооруженные силы украины