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На Городской ферме ВДНХ появился двухцветный козел Викинг - РИА Новости, 03.06.2025
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12:28 03.06.2025
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На Городской ферме ВДНХ появился двухцветный козел Викинг
На Городской ферме ВДНХ появился двухцветный козел Викинг - РИА Новости, 03.06.2025
На Городской ферме ВДНХ появился двухцветный козел Викинг
Козел валлийской породы по кличке Викинг появился на Городской ферме ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичной выставки достижений народного... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:28:00+03:00
2025-06-03T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Козел валлийской породы по кличке Викинг появился на Городской ферме ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичной выставки достижений народного хозяйства. "На Городской ферме ВДНХ появился новый харизматичный житель - двухцветный козел валлийской породы по кличке Викинг. Выставка приглашает познакомиться с новым обитателем и понаблюдать за его жизнью в компании других животных", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что козла привезли в столицу из подмосковного конноспортивного комплекса "Дивный". Викингу два года, он отличается выразительной внешностью с черно-белым окрасом и живым характером. "Он ласковый, любит внимание, охотно позирует для фотографий и не отказывается от вкусных угощений. Сейчас проходит адаптацию, проявляя при этом немалую активность: уже начал разбирать вольер и проверять прочность досок. Сотрудники Городской фермы отмечают, что Викинг - контактный и доброжелательный. Он, как и местный любимец - козел Ваня, встает на задние ноги, выпрашивая угощения и ласку", - добавили в пресс-службе. В пресс-службе подчеркнули, что особое внимание привлекают внушительные рога Викинга, которые со временем станут еще больше. Это делает его одним из главных претендентов на титул обладателя самых больших рогов на Городской ферме. "Животные встретили новосела с интересом. Олениха Сказка засмотрелась на Викинга при первой встрече, козы живо отреагировали на новый запах, а старожил - козел Иван, похоже, немного озадачен появлением конкурента", - уточнили в пресс-службе.
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Хорошие новости, Москва, ВДНХ
На Городской ферме ВДНХ появился двухцветный козел Викинг

Двухцветный козел валлийской породы Викинг появился на Городской ферме ВДНХ

© Фото : ВДНХКозел валлийской породы по кличке Викинг на Городской ферме ВДНХ в Москве
Козел валлийской породы по кличке Викинг на Городской ферме ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : ВДНХ
Козел валлийской породы по кличке Викинг на Городской ферме ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Козел валлийской породы по кличке Викинг появился на Городской ферме ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичной выставки достижений народного хозяйства.
"На Городской ферме ВДНХ появился новый харизматичный житель - двухцветный козел валлийской породы по кличке Викинг. Выставка приглашает познакомиться с новым обитателем и понаблюдать за его жизнью в компании других животных", - рассказали в пресс-службе.
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В пресс-службе отметили, что козла привезли в столицу из подмосковного конноспортивного комплекса "Дивный". Викингу два года, он отличается выразительной внешностью с черно-белым окрасом и живым характером.
"Он ласковый, любит внимание, охотно позирует для фотографий и не отказывается от вкусных угощений. Сейчас проходит адаптацию, проявляя при этом немалую активность: уже начал разбирать вольер и проверять прочность досок. Сотрудники Городской фермы отмечают, что Викинг - контактный и доброжелательный. Он, как и местный любимец - козел Ваня, встает на задние ноги, выпрашивая угощения и ласку", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что особое внимание привлекают внушительные рога Викинга, которые со временем станут еще больше. Это делает его одним из главных претендентов на титул обладателя самых больших рогов на Городской ферме.
"Животные встретили новосела с интересом. Олениха Сказка засмотрелась на Викинга при первой встрече, козы живо отреагировали на новый запах, а старожил - козел Иван, похоже, немного озадачен появлением конкурента", - уточнили в пресс-службе.
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