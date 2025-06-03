https://ria.ru/20250603/kozel-2020638036.html

На Городской ферме ВДНХ появился двухцветный козел Викинг

На Городской ферме ВДНХ появился двухцветный козел Викинг - РИА Новости, 03.06.2025

На Городской ферме ВДНХ появился двухцветный козел Викинг

Козел валлийской породы по кличке Викинг появился на Городской ферме ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичной выставки достижений народного... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:28:00+03:00

2025-06-03T12:28:00+03:00

2025-06-03T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Козел валлийской породы по кличке Викинг появился на Городской ферме ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичной выставки достижений народного хозяйства. "На Городской ферме ВДНХ появился новый харизматичный житель - двухцветный козел валлийской породы по кличке Викинг. Выставка приглашает познакомиться с новым обитателем и понаблюдать за его жизнью в компании других животных", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что козла привезли в столицу из подмосковного конноспортивного комплекса "Дивный". Викингу два года, он отличается выразительной внешностью с черно-белым окрасом и живым характером. "Он ласковый, любит внимание, охотно позирует для фотографий и не отказывается от вкусных угощений. Сейчас проходит адаптацию, проявляя при этом немалую активность: уже начал разбирать вольер и проверять прочность досок. Сотрудники Городской фермы отмечают, что Викинг - контактный и доброжелательный. Он, как и местный любимец - козел Ваня, встает на задние ноги, выпрашивая угощения и ласку", - добавили в пресс-службе. В пресс-службе подчеркнули, что особое внимание привлекают внушительные рога Викинга, которые со временем станут еще больше. Это делает его одним из главных претендентов на титул обладателя самых больших рогов на Городской ферме. "Животные встретили новосела с интересом. Олениха Сказка засмотрелась на Викинга при первой встрече, козы живо отреагировали на новый запах, а старожил - козел Иван, похоже, немного озадачен появлением конкурента", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241201/barashki-1986699965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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