https://ria.ru/20250603/kosmos-2020892717.html
Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу
Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу - РИА Новости, 04.06.2025
Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу
Группировки интернета вещей "Марафон" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу в том виде, в котором планировались ранее,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-03T20:45:00+03:00
2025-06-03T20:45:00+03:00
2025-06-04T16:37:00+03:00
космос - риа наука
дмитрий баканов
роскосмос
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Группировки интернета вещей "Марафон" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу в том виде, в котором планировались ранее, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Их нет в новом национальном проекте в том облике, в котором они были до этого", - сказал Баканов журналистам в ходе "ЦИПР-2025". Ранее на орбиту планировалось вывести 264 спутника "Марафон IoT" и 12 аппаратов "Скиф". Они должны были войти в многоспутниковую группировку "Сфера".
https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, ципр-2025
Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов, Роскосмос, ЦИПР-2025
Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу
Баканов: "Марафон" и "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу