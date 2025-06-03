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Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу - РИА Новости, 04.06.2025
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20:45 03.06.2025 (обновлено: 16:37 04.06.2025)
https://ria.ru/20250603/kosmos-2020892717.html
Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу
Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу - РИА Новости, 04.06.2025
Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу
Группировки интернета вещей "Марафон" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу в том виде, в котором планировались ранее,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-03T20:45:00+03:00
2025-06-04T16:37:00+03:00
космос - риа наука
дмитрий баканов
роскосмос
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Группировки интернета вещей "Марафон" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу в том виде, в котором планировались ранее, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Их нет в новом национальном проекте в том облике, в котором они были до этого", - сказал Баканов журналистам в ходе "ЦИПР-2025". Ранее на орбиту планировалось вывести 264 спутника "Марафон IoT" и 12 аппаратов "Скиф". Они должны были войти в многоспутниковую группировку "Сфера".
https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html
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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, ципр-2025
Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов, Роскосмос, ЦИПР-2025
Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу

Баканов: "Марафон" и "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу

© Фото : ГК "Роскосмос"Космический аппарат "Скиф-Д"
Космический аппарат Скиф-Д - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : ГК "Роскосмос"
Космический аппарат "Скиф-Д". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Группировки интернета вещей "Марафон" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу в том виде, в котором планировались ранее, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Их нет в новом национальном проекте в том облике, в котором они были до этого", - сказал Баканов журналистам в ходе "ЦИПР-2025".
Ранее на орбиту планировалось вывести 264 спутника "Марафон IoT" и 12 аппаратов "Скиф". Они должны были войти в многоспутниковую группировку "Сфера".
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу
3 июня, 17:29
 
Космос - РИА НаукаДмитрий БакановРоскосмосЦИПР-2025
 
 
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