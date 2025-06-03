https://ria.ru/20250603/kosmos-2020892717.html

Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу

Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу - РИА Новости, 04.06.2025

Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу

Группировки интернета вещей "Марафон" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу в том виде, в котором планировались ранее,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-03T20:45:00+03:00

2025-06-03T20:45:00+03:00

2025-06-04T16:37:00+03:00

космос - риа наука

дмитрий баканов

роскосмос

ципр-2025

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Группировки интернета вещей "Марафон" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу в том виде, в котором планировались ранее, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Их нет в новом национальном проекте в том облике, в котором они были до этого", - сказал Баканов журналистам в ходе "ЦИПР-2025". Ранее на орбиту планировалось вывести 264 спутника "Марафон IoT" и 12 аппаратов "Скиф". Они должны были войти в многоспутниковую группировку "Сфера".

https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, ципр-2025