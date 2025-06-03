https://ria.ru/20250603/kosmos-2020718848.html

Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе

Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе - РИА Новости, 03.06.2025

Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:50:00+03:00

2025-06-03T17:50:00+03:00

2025-06-03T17:50:00+03:00

космос - риа наука

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дмитрий баканов

роскосмос

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас еще основной шаг, на следующей неделе будет утверждение на стратегическом совете при президенте, 10 числа", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025".

https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, дмитрий баканов, роскосмос