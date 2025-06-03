https://ria.ru/20250603/kosmos-2020718848.html
Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе
Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе - РИА Новости, 03.06.2025
Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе
Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:50:00+03:00
2025-06-03T17:50:00+03:00
2025-06-03T17:50:00+03:00
космос - риа наука
россия
дмитрий баканов
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_70be60d6205ce612ab70f847d0c8c516.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас еще основной шаг, на следующей неделе будет утверждение на стратегическом совете при президенте, 10 числа", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025".
https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_fe18cf3484747c0aebaadd10190ea813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, дмитрий баканов, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе
Баканов: совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу 10 июня