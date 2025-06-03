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Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе - РИА Новости, 03.06.2025
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17:50 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/kosmos-2020718848.html
Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе
Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе - РИА Новости, 03.06.2025
Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе
Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:50:00+03:00
2025-06-03T17:50:00+03:00
космос - риа наука
россия
дмитрий баканов
роскосмос
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас еще основной шаг, на следующей неделе будет утверждение на стратегическом совете при президенте, 10 числа", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025".
https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html
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космос - риа наука, россия, дмитрий баканов, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе

Баканов: совет при президенте рассмотрит нацпроект по космосу 10 июня

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрит нацпроект по космосу на следующей неделе, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"У нас еще основной шаг, на следующей неделе будет утверждение на стратегическом совете при президенте, 10 числа", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025".
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу
Вчера, 17:29
 
Космос - РИА НаукаРоссияДмитрий БакановРоскосмос
 
 
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