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Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи
Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи - РИА Новости, 03.06.2025
Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи
Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов, следует из данных Центральной избирательной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:12:00+03:00
2025-06-03T23:12:00+03:00
2025-06-03T23:12:00+03:00
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СЕУЛ, 3 июн - РИА Новости. Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК). Ли Чжэ Мён получил 49,42% голосов, а его соперник от "Гражданской силы" Ким Мун Су - 41,15%, Ли Чжун Сок из Партии реформ получил 8,34%. Квон Ён Гук от Трудовой демократической партии забрал 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин Хо 0,1%. Еще ранее, после подсчета 94% голосов, СМИ Южной Кореи присудили победу Ли Чжэ Мёну. Его основной соперник, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, еще раньше официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.
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в мире, южная корея, ли чжэ мен, гражданская сила, президентские выборы в южной корее
В мире, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, Гражданская сила, Президентские выборы в Южной Корее
Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи
Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи