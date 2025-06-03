https://ria.ru/20250603/koreya-2020756468.html

Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи

Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи - РИА Новости, 03.06.2025

Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи

Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов, следует из данных Центральной избирательной... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:12:00+03:00

2025-06-03T23:12:00+03:00

2025-06-03T23:12:00+03:00

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СЕУЛ, 3 июн - РИА Новости. Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК). Ли Чжэ Мён получил 49,42% голосов, а его соперник от "Гражданской силы" Ким Мун Су - 41,15%, Ли Чжун Сок из Партии реформ получил 8,34%. Квон Ён Гук от Трудовой демократической партии забрал 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин Хо 0,1%. Еще ранее, после подсчета 94% голосов, СМИ Южной Кореи присудили победу Ли Чжэ Мёну. Его основной соперник, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, еще раньше официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.

https://ria.ru/20250603/koreya-2020754846.html

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в мире, южная корея, ли чжэ мен, гражданская сила, президентские выборы в южной корее