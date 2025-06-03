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Избранный президент Южной Кореи пообещал наладить диалог с КНДР - РИА Новости, 03.06.2025
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20:19 03.06.2025 (обновлено: 20:28 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/koreya-2020742566.html
Избранный президент Южной Кореи пообещал наладить диалог с КНДР
Избранный президент Южной Кореи пообещал наладить диалог с КНДР - РИА Новости, 03.06.2025
Избранный президент Южной Кореи пообещал наладить диалог с КНДР
Лидирующий на выборах президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён в выступлении перед народом пообещал обеспечить безопасность, мирное сосуществование на Корейском... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T20:19:00+03:00
2025-06-03T20:28:00+03:00
в мире
корейский полуостров
южная корея
ли чжэ мен
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 3 июн – РИА Новости. Лидирующий на выборах президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён в выступлении перед народом пообещал обеспечить безопасность, мирное сосуществование на Корейском полуострове посредством не только оборонного сдерживания КНДР, но и сотрудничества и диалога с Пхеньяном, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что экзитполы телеканалов KBS, MBC, SBS по окончании выборов президента в Южной Корее 3 июня показали победу кандидата от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна с 51,7% голосов, тогда как его основной соперник, кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су получил 39,3%. Позже аналитики всех трех телекомпаний заранее присудили победу Ли Чжэ Мёну, а Ким Мун Су затем официально признал свое поражение. По результатам подсчета 85,66% голосов Ли Чжэ Мён получал 48,34%, а Ким Мун Су 42,82% голосов, кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок – 7,76%. После объявления СМИ о том, что его победа фактически обеспечена, Ли Чжэ Мён покинул свой дом в Инчхоне, направившись в Ёыйдо к парламенту, где собрались его сторонники и была подготовлена сцена на открытом воздухе. Там политик выступил с обращением к гражданам. "Я добьюсь мира и стабильного сосуществования на Корейском полуострове. Мы будем надёжно сдерживать Северную Корею при помощи прочной обороноспособности", - заявил Ли Чжэ Мён. Однако он добавил, что лучшая стратегия — это "побеждать без войны", а настоящая безопасность заключается в создании такой ситуации, при которой сама необходимость воевать исчезает. "Исходя из этой уверенности, мы будем вести диалог, налаживать коммуникацию и искать путь к взаимному сосуществованию и совместному процветанию через сотрудничество между Югом и Севером. Я сделаю всё возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, минимизировать так называемый "корейский риск" и не допустить, чтобы проблемы безопасности ещё сильнее ухудшили жизнь наших граждан", - пообещал будущий президент.
https://ria.ru/20250526/koreya-2019032097.html
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корейский полуостров
южная корея
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в мире, корейский полуостров, южная корея, ли чжэ мен, кндр (северная корея)
В мире, Корейский полуостров, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, КНДР (Северная Корея)
Избранный президент Южной Кореи пообещал наладить диалог с КНДР

Ли Чжэ Мен пообещал корейскому народу безопасное сосуществование и диалог с КНДР

© AP Photo / Kim Hong-JiЛи Чжэ Мён
Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Kim Hong-Ji
Ли Чжэ Мён. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 июн – РИА Новости. Лидирующий на выборах президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён в выступлении перед народом пообещал обеспечить безопасность, мирное сосуществование на Корейском полуострове посредством не только оборонного сдерживания КНДР, но и сотрудничества и диалога с Пхеньяном, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что экзитполы телеканалов KBS, MBC, SBS по окончании выборов президента в Южной Корее 3 июня показали победу кандидата от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна с 51,7% голосов, тогда как его основной соперник, кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су получил 39,3%. Позже аналитики всех трех телекомпаний заранее присудили победу Ли Чжэ Мёну, а Ким Мун Су затем официально признал свое поражение.
Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Ли Чжэ Мен оценил будущее отношений с Россией
26 мая, 04:09
По результатам подсчета 85,66% голосов Ли Чжэ Мён получал 48,34%, а Ким Мун Су 42,82% голосов, кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок – 7,76%.
После объявления СМИ о том, что его победа фактически обеспечена, Ли Чжэ Мён покинул свой дом в Инчхоне, направившись в Ёыйдо к парламенту, где собрались его сторонники и была подготовлена сцена на открытом воздухе. Там политик выступил с обращением к гражданам.
"Я добьюсь мира и стабильного сосуществования на Корейском полуострове. Мы будем надёжно сдерживать Северную Корею при помощи прочной обороноспособности", - заявил Ли Чжэ Мён.
Однако он добавил, что лучшая стратегия — это "побеждать без войны", а настоящая безопасность заключается в создании такой ситуации, при которой сама необходимость воевать исчезает.
"Исходя из этой уверенности, мы будем вести диалог, налаживать коммуникацию и искать путь к взаимному сосуществованию и совместному процветанию через сотрудничество между Югом и Севером. Я сделаю всё возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, минимизировать так называемый "корейский риск" и не допустить, чтобы проблемы безопасности ещё сильнее ухудшили жизнь наших граждан", - пообещал будущий президент.
Голосование на досрочных президентских выборах в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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В миреКорейский полуостровЮжная КореяЛи Чжэ МенКНДР (Северная Корея)
 
 
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