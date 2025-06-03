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В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием
В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием - РИА Новости, 03.06.2025
В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием
Представитель ЮНИСЕФ заявил об атаке на конвой ООН с продовольствием в Судане, в результате которой есть пострадавшие, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:46:00+03:00
2025-06-03T11:46:00+03:00
2025-06-03T11:46:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Представитель ЮНИСЕФ заявил об атаке на конвой ООН с продовольствием в Судане, в результате которой есть пострадавшие, передает агентство Рейтер. "Мы получили информацию о том, что конвой с грузовиками Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ был атакован ночью, когда находился в Аль-Ком, (провинция - ред.) Северный Дарфур, пока ждал разрешение на проезд в Аль-Фашир", - заявил представитель ЮНИСЕФ агентству. Он не пояснил, кто именно совершил нападение.
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в мире, судан, северный дарфур, юнисеф, оон
В мире, Судан, Северный Дарфур, ЮНИСЕФ, ООН
В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием
Reuters: ЮНИСЕФ заявил об атаке на конвой ООН с продовольствием в Судане