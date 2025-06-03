https://ria.ru/20250603/konvoy-2020625103.html

В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием

В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием - РИА Новости, 03.06.2025

В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием

Представитель ЮНИСЕФ заявил об атаке на конвой ООН с продовольствием в Судане, в результате которой есть пострадавшие, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:46:00+03:00

2025-06-03T11:46:00+03:00

2025-06-03T11:46:00+03:00

в мире

судан

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юнисеф

оон

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Представитель ЮНИСЕФ заявил об атаке на конвой ООН с продовольствием в Судане, в результате которой есть пострадавшие, передает агентство Рейтер. "Мы получили информацию о том, что конвой с грузовиками Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ был атакован ночью, когда находился в Аль-Ком, (провинция - ред.) Северный Дарфур, пока ждал разрешение на проезд в Аль-Фашир", - заявил представитель ЮНИСЕФ агентству. Он не пояснил, кто именно совершил нападение.

https://ria.ru/20250203/sudan-1997153310.html

судан

северный дарфур

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в мире, судан, северный дарфур, юнисеф, оон