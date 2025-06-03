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Посольство в Молдавии выразило соболезнования после смерти композитора Доги - РИА Новости, 03.06.2025
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Культура
 
22:49 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/kompozitor-2020755202.html
Посольство в Молдавии выразило соболезнования после смерти композитора Доги
Посольство в Молдавии выразило соболезнования после смерти композитора Доги - РИА Новости, 03.06.2025
Посольство в Молдавии выразило соболезнования после смерти композитора Доги
Посольство России в Кишиневе выразило соболезнования в связи с уходом из жизни композитора Евгения Доги, отметив, что это потеря и для молдавского, и для... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:49:00+03:00
2025-06-03T22:49:00+03:00
культура
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молдавия
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе выразило соболезнования в связи с уходом из жизни композитора Евгения Доги, отметив, что это потеря и для молдавского, и для российского народов, сообщила пресс-служба дипмиссии. В день похорон Доги в Молдавии будет объявлен траур. "Посольство России с глубокой скорбью восприняло известие о кончине выдающегося музыканта, композитора и педагога Доги, кавалера советских, российских и молдавских государственных наград. Выражаем искренние соболезнования родным и близким усопшего, всем многочисленным почитателям его бессмертного наследия. Это потеря как для молдавского, так и русского народов", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. В дипмиссии отметили, что в своем творчестве маэстро всегда сохранял верность истокам: взрастившей его талант общности молдавской и российской культур, основанных на единой православной вере. "Его вдохновенные произведения, наполненные волнующим лиризмом и искрящейся самобытностью красок, покорили миллионы сердец по всему миру, заняв достойное место в сокровищнице общечеловеческих художественных ценностей", - подчеркнули в посольстве. Дога - советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России, автор многочисленных произведений для театра и кино. Его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.
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россия, молдавия, евгений дога, музыка
Культура, Россия, Молдавия, Евгений Дога, Музыка
Посольство в Молдавии выразило соболезнования после смерти композитора Доги

Посольство РФ в Молдавии назвало смерть композитора Доги потерей для народов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Композитор Евгений Дога . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе выразило соболезнования в связи с уходом из жизни композитора Евгения Доги, отметив, что это потеря и для молдавского, и для российского народов, сообщила пресс-служба дипмиссии.
В день похорон Доги в Молдавии будет объявлен траур.
"Посольство России с глубокой скорбью восприняло известие о кончине выдающегося музыканта, композитора и педагога Доги, кавалера советских, российских и молдавских государственных наград. Выражаем искренние соболезнования родным и близким усопшего, всем многочисленным почитателям его бессмертного наследия. Это потеря как для молдавского, так и русского народов", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии отметили, что в своем творчестве маэстро всегда сохранял верность истокам: взрастившей его талант общности молдавской и российской культур, основанных на единой православной вере.
"Его вдохновенные произведения, наполненные волнующим лиризмом и искрящейся самобытностью красок, покорили миллионы сердец по всему миру, заняв достойное место в сокровищнице общечеловеческих художественных ценностей", - подчеркнули в посольстве.
Дога - советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России, автор многочисленных произведений для театра и кино. Его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.
Композитор Евгений Дога - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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КультураРоссияМолдавияЕвгений ДогаМузыка
 
 
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