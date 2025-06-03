https://ria.ru/20250603/kompozitor-2020668030.html

Умер композитор Евгений Дога

Умер композитор Евгений Дога - РИА Новости, 03.06.2025

Умер композитор Евгений Дога

Композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", умер на 89-м году жизни, сообщила депутат молдавского парламента Наталья... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:32:00+03:00

2025-06-03T14:32:00+03:00

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евгений дога

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КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", умер на 89-м году жизни, сообщила депутат молдавского парламента Наталья Давидович."Светлая память", — написала она в Facebook*.В Министерстве культуры Молдавии подтвердили смерть музыканта.Дога — советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино. ЮНЕСКО признала его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" одним из четырех музыкальных шедевров XX века.В Кишиневе именем композитора назвали музыкальную школу и улицу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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евгений дога, россия, музыка, юнеско, молдавия, ссср