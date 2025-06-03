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Умер композитор Евгений Дога
Умер композитор Евгений Дога - РИА Новости, 03.06.2025
Умер композитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", умер на 89-м году жизни, сообщила депутат молдавского парламента Наталья... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:32:00+03:00
2025-06-03T14:32:00+03:00
2025-06-03T15:14:00+03:00
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КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", умер на 89-м году жизни, сообщила депутат молдавского парламента Наталья Давидович."Светлая память", — написала она в Facebook*.В Министерстве культуры Молдавии подтвердили смерть музыканта.Дога — советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино. ЮНЕСКО признала его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" одним из четырех музыкальных шедевров XX века.В Кишиневе именем композитора назвали музыкальную школу и улицу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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евгений дога, россия, музыка, юнеско, молдавия, ссср
Евгений Дога, Культура, Россия, Музыка, ЮНЕСКО, Молдавия, СССР
Умер композитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет
КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", умер на 89-м году жизни, сообщила депутат молдавского парламента Наталья Давидович.
"Светлая память", — написала она в Facebook*.
В Министерстве культуры Молдавии
подтвердили смерть музыканта.
Дога — советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино. ЮНЕСКО признала его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" одним из четырех музыкальных шедевров XX века.
В Кишиневе именем композитора назвали музыкальную школу и улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.