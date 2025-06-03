Рейтинг@Mail.ru
Умер композитор Евгений Дога - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:32 03.06.2025 (обновлено: 15:14 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/kompozitor-2020668030.html
Умер композитор Евгений Дога
Умер композитор Евгений Дога - РИА Новости, 03.06.2025
Умер композитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", умер на 89-м году жизни, сообщила депутат молдавского парламента Наталья... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:32:00+03:00
2025-06-03T15:14:00+03:00
евгений дога
культура
россия
музыка
юнеско
молдавия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92155/48/921554837_0:402:1470:1229_1920x0_80_0_0_49b2500d6f74247d5affed1a954ff938.jpg
КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", умер на 89-м году жизни, сообщила депутат молдавского парламента Наталья Давидович."Светлая память", — написала она в Facebook*.В Министерстве культуры Молдавии подтвердили смерть музыканта.Дога — советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино. ЮНЕСКО признала его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" одним из четырех музыкальных шедевров XX века.В Кишиневе именем композитора назвали музыкальную школу и улицу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
молдавия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92155/48/921554837_0:164:1470:1267_1920x0_80_0_0_e13c3d2c57fbcd0594f8868f07aa881e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений дога, россия, музыка, юнеско, молдавия, ссср
Евгений Дога, Культура, Россия, Музыка, ЮНЕСКО, Молдавия, СССР
Умер композитор Евгений Дога

Композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЕвгений Дога
Евгений Дога - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Евгений Дога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", умер на 89-м году жизни, сообщила депутат молдавского парламента Наталья Давидович.
"Светлая память", — написала она в Facebook*.
В Министерстве культуры Молдавии подтвердили смерть музыканта.
Дога — советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино. ЮНЕСКО признала его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" одним из четырех музыкальных шедевров XX века.
В Кишиневе именем композитора назвали музыкальную школу и улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Композитор Евгений Дога. Архивное фото
 
КультураЕвгений ДогаРоссияМузыкаЮНЕСКОМолдавияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала