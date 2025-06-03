Полпред в ПФО рассказал о числе киберпреступлений в округе с начала года
Комаров: более 56 тыс киберпреступлений совершили в ПФО за 4 месяца в 2025 году
© Фото : Пресс-служба полпреда ПФОПолномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров
© Фото : Пресс-служба полпреда ПФО
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Более 56 тысяч преступлений совершено с использованием информационных технологий в Приволжском федеральном округе за 4 месяца 2025 года, заявил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Цифровизация меняет многое. Сейчас уже 96% всех массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг предоставляются в электронной форме. Но эта трансформация несет и новые вызовы. Кибербезопасность впервые стала ключевой темой конференции ЦИПР. Если раньше она упоминалась лишь фрагментарно, то в 2025 году заняла одно из центральных мест в деловой программе. Это логично. Даже на примере нашего округа мы видим, что за первые четыре месяца 2025 года зарегистрировано более 56 тысяч преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года", – сказал Комаров.
По словам приволжского полпреда, ущерб от киберпреступлений в регионах Приволжского федерального округа "исчисляется миллиардами" и составляет около 14% от общероссийского. Наибольший ущерб понесли жители Татарстана, Башкирии, Пермского края и Нижегородской области.
Комаров также отметил, что формирование алгоритмов безопасной работы в цифровой среде становится важным и для крупных корпораций, и для малого бизнеса, и для простых граждан.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.