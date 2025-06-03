https://ria.ru/20250603/kolduell-2020627913.html

В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы

В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025

В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы

США должны прекратить поставки оружия, которое Украина может использовать для ударов по российским стратегическим ядерным силам, написал бывший советник... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:55:00+03:00

2025-06-03T11:55:00+03:00

2025-06-03T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020303308_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_40108f04bf2c8d19e74ac4dcde691b63.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США должны прекратить поставки оружия, которое Украина может использовать для ударов по российским стратегическим ядерным силам, написал бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл в соцсети X."Это чревато высокой степенью эскалации и повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО. США должны не только дистанцироваться от этого нападения, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно способствовать нанесению ударов по российским стратегическим ядерным силам", — говорится в публикации. Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html

https://ria.ru/20250603/berletik-2020595030.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, нато