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В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы
США должны прекратить поставки оружия, которое Украина может использовать для ударов по российским стратегическим ядерным силам, написал бывший советник... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:55:00+03:00
2025-06-03T11:55:00+03:00
2025-06-03T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США должны прекратить поставки оружия, которое Украина может использовать для ударов по российским стратегическим ядерным силам, написал бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл в соцсети X."Это чревато высокой степенью эскалации и повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО. США должны не только дистанцироваться от этого нападения, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно способствовать нанесению ударов по российским стратегическим ядерным силам", — говорится в публикации. Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
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в мире, сша, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, НАТО
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы
Колдуэлл: атака ВСУ по российским аэродромам несет большие риски для США