Рейтинг@Mail.ru
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 03.06.2025 (обновлено: 12:30 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/kolduell-2020627913.html
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы
США должны прекратить поставки оружия, которое Украина может использовать для ударов по российским стратегическим ядерным силам, написал бывший советник... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:55:00+03:00
2025-06-03T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020303308_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_40108f04bf2c8d19e74ac4dcde691b63.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США должны прекратить поставки оружия, которое Украина может использовать для ударов по российским стратегическим ядерным силам, написал бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл в соцсети X."Это чревато высокой степенью эскалации и повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО. США должны не только дистанцироваться от этого нападения, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно способствовать нанесению ударов по российским стратегическим ядерным силам", — говорится в публикации. Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html
https://ria.ru/20250603/berletik-2020595030.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020303308_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_461634a77c43b42f9a42edf1c780dd4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, НАТО
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы

Колдуэлл: атака ВСУ по российским аэродромам несет большие риски для США

© #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США должны прекратить поставки оружия, которое Украина может использовать для ударов по российским стратегическим ядерным силам, написал бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл в соцсети X.
"Это чревато высокой степенью эскалации и повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО. США должны не только дистанцироваться от этого нападения, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно способствовать нанесению ударов по российским стратегическим ядерным силам", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы
10:14
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.

Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы
09:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала