https://ria.ru/20250603/klimov-2020679336.html

Климов прокомментировал избрание Бербок председателем ГА ООН

Климов прокомментировал избрание Бербок председателем ГА ООН - РИА Новости, 03.06.2025

Климов прокомментировал избрание Бербок председателем ГА ООН

Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН "просто позорище", над оздоровлением ООН "ещё работать и работать", такое... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:28:00+03:00

2025-06-03T15:28:00+03:00

2025-06-03T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН "просто позорище", над оздоровлением ООН "ещё работать и работать", такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее в понедельник ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России. "Слушайте, ну, дама, которая была ходячим анекдотом, по-другому не назовёшь. С образованием... Я даже не понимаю, какое у неё образование было. Протащили её там, пользуясь тем, что других альтернатив не было. По-моему, это позорище для ООН. Просто позорище", - сказал Климов на брифинге во вторник. Но это ещё и свидетельство того, что, к сожалению, секретариат ГА ООН и вообще влияние западных структур таково, что такие, как Бербок, могут там получить бразды правления на Генеральной Ассамблее, отметил сенатор. "Мы свою позицию высказали, но, видите, там над оздоровлением ООН ещё работать и работать. Я бы так сказал, это моё личное мнение", - заключил политик.

https://ria.ru/20250602/berbok-2020565952.html

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в мире, россия, анналена бербок, андрей климов, оон