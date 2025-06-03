Рейтинг@Mail.ru
Климов прокомментировал избрание Бербок председателем ГА ООН - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/klimov-2020679336.html
Климов прокомментировал избрание Бербок председателем ГА ООН
Климов прокомментировал избрание Бербок председателем ГА ООН - РИА Новости, 03.06.2025
Климов прокомментировал избрание Бербок председателем ГА ООН
Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН "просто позорище", над оздоровлением ООН "ещё работать и работать", такое... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:28:00+03:00
2025-06-03T15:28:00+03:00
в мире
россия
анналена бербок
андрей климов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН "просто позорище", над оздоровлением ООН "ещё работать и работать", такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее в понедельник ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России. "Слушайте, ну, дама, которая была ходячим анекдотом, по-другому не назовёшь. С образованием... Я даже не понимаю, какое у неё образование было. Протащили её там, пользуясь тем, что других альтернатив не было. По-моему, это позорище для ООН. Просто позорище", - сказал Климов на брифинге во вторник. Но это ещё и свидетельство того, что, к сожалению, секретариат ГА ООН и вообще влияние западных структур таково, что такие, как Бербок, могут там получить бразды правления на Генеральной Ассамблее, отметил сенатор. "Мы свою позицию высказали, но, видите, там над оздоровлением ООН ещё работать и работать. Я бы так сказал, это моё личное мнение", - заключил политик.
https://ria.ru/20250602/berbok-2020565952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, анналена бербок, андрей климов, оон
В мире, Россия, Анналена Бербок, Андрей Климов, ООН
Климов прокомментировал избрание Бербок председателем ГА ООН

Сенатор Климов назвал избрание Бербок председателем ГА ООН позорищем

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Андрей Климов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН "просто позорище", над оздоровлением ООН "ещё работать и работать", такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее в понедельник ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России.
"Слушайте, ну, дама, которая была ходячим анекдотом, по-другому не назовёшь. С образованием... Я даже не понимаю, какое у неё образование было. Протащили её там, пользуясь тем, что других альтернатив не было. По-моему, это позорище для ООН. Просто позорище", - сказал Климов на брифинге во вторник.
Но это ещё и свидетельство того, что, к сожалению, секретариат ГА ООН и вообще влияние западных структур таково, что такие, как Бербок, могут там получить бразды правления на Генеральной Ассамблее, отметил сенатор.
"Мы свою позицию высказали, но, видите, там над оздоровлением ООН ещё работать и работать. Я бы так сказал, это моё личное мнение", - заключил политик.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила Россия
2 июня, 22:52
 
В миреРоссияАнналена БербокАндрей КлимовООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала