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Экс-депутата на Ставрополье обвинили в хищении более 52 миллионов рублей - РИА Новости, 03.06.2025
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09:12 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/khischenie-2020594202.html
Экс-депутата на Ставрополье обвинили в хищении более 52 миллионов рублей
Экс-депутата на Ставрополье обвинили в хищении более 52 миллионов рублей - РИА Новости, 03.06.2025
Экс-депутата на Ставрополье обвинили в хищении более 52 миллионов рублей
Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего депутата и двух его сообщников, обвиняемых в хищении 52 миллионов рублей на Ставрополье, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:12:00+03:00
2025-06-03T09:12:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 3 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего депутата и двух его сообщников, обвиняемых в хищении 52 миллионов рублей на Ставрополье, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 52 миллионов рублей… утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Думы Ставропольского края и двух жителей Москвы", – сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, обвиняемые пытались убедить жителя Ставрополя, что смогут прекратить уголовное преследование его родственника, и планировали получить от него 50 миллионов рублей. Однако их вовремя задержали правоохранительные органы. Помимо этого, экс-депутат присвоил 2,5 миллиона рублей, взятые у участника СВО якобы в долг. Отмечается, что мужчин обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об экс-депутате думы Ставропольского края Романе Савичеве.
https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html
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ставропольский край, ставрополь, россия, происшествия
Ставропольский край, Ставрополь, Россия, Происшествия
Экс-депутата на Ставрополье обвинили в хищении более 52 миллионов рублей

Экс-депутата на Ставрополье Савичева обвинили в хищении более 52 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 3 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего депутата и двух его сообщников, обвиняемых в хищении 52 миллионов рублей на Ставрополье, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 52 миллионов рублей… утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Думы Ставропольского края и двух жителей Москвы", – сообщили в ведомстве.
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По данным прокуратуры, обвиняемые пытались убедить жителя Ставрополя, что смогут прекратить уголовное преследование его родственника, и планировали получить от него 50 миллионов рублей. Однако их вовремя задержали правоохранительные органы. Помимо этого, экс-депутат присвоил 2,5 миллиона рублей, взятые у участника СВО якобы в долг.
Отмечается, что мужчин обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об экс-депутате думы Ставропольского края Романе Савичеве.
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