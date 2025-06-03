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В Херсонской области восстановили линию энергоснабжения
В Херсонской области восстановили линию энергоснабжения - РИА Новости, 03.06.2025
В Херсонской области восстановили линию энергоснабжения
Линия энергоснабжения "Каховская – Дудчино" в Херсонской области восстановлена, идёт пошаговое подключение районов по резервной схеме со стороны Крыма, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:07:00+03:00
2025-06-03T16:07:00+03:00
2025-06-03T16:09:00+03:00
херсонская область
республика крым
геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Линия энергоснабжения "Каховская – Дудчино" в Херсонской области восстановлена, идёт пошаговое подключение районов по резервной схеме со стороны Крыма, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Глава области ночью заявил, что осколками сбитых беспилотников ВСУ повреждена новая подстанция в Геническом районе, в результате 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах с населением свыше 100 тысяч человек остались без света. "Россети" утром сообщили, что ведут работу по восстановлению электроснабжения потребителей в Запорожской и Херсонской областях после атаки БПЛА. "Уже к утру 3 июня восстановлена линия "Каховская – Дудчино", идёт пошаговое подключение районов по резервной схеме со стороны Крыма. Работа осложняется износом оборудования и ограниченным доступом к повреждённым участкам", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Херсонская область , Республика Крым, Геническ, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россети
В Херсонской области восстановили линию энергоснабжения
Сальдо: в Херсонской области восстановили линию энергоснабжения