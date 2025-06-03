https://ria.ru/20250603/khabarov-2020669108.html

Путин освободил от должности замдиректора ФСИН

Путин освободил от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 03.06.2025

Путин освободил от должности замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Александра Хабарова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:37:00+03:00

2025-06-03T14:37:00+03:00

2025-06-03T14:47:00+03:00

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Александра Хабарова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания - 3 июня 2025 года.

https://ria.ru/20250603/putin-2020669233.html

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2025

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, владимир путин