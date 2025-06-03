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Путин освободил от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 03.06.2025
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14:37 03.06.2025 (обновлено: 14:47 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/khabarov-2020669108.html
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 03.06.2025
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Александра Хабарова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:37:00+03:00
2025-06-03T14:47:00+03:00
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Александра Хабарова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания - 3 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250603/putin-2020669233.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, владимир путин
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия, Владимир Путин
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН

Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Хабарова

© Фото : ФСИН РоссииАлександр Хабаров
Александр Хабаров - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : ФСИН России
Александр Хабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Александра Хабарова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания - 3 июня 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Путин освободил от должности замглавы МЧС
Вчера, 14:39
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияВладимир Путин
 
 
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