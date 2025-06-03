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Медведев провел телефонный разговор с Раулем Кастро
Медведев провел телефонный разговор с Раулем Кастро - РИА Новости, 03.06.2025
Медведев провел телефонный разговор с Раулем Кастро
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с лидером Кубинской революции Раулем Кастро и поздравил его с днем рождения, сообщили в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:42:00+03:00
2025-06-03T18:42:00+03:00
2025-06-03T18:59:00+03:00
рауль кастро
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с лидером Кубинской революции Раулем Кастро и поздравил его с днем рождения, сообщили в секретариате зампредседателя Совбеза РФ."Медведев поздравил Р. Кастро с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энергии для продолжения его деятельности на благо кубинского народа", - говорится в сообщении.Также замглавы Совбеза передал Кастро привет от президента России Владимира Путина.
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рауль кастро, россия, дмитрий медведев, владимир путин, в мире
Рауль Кастро, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, В мире
Медведев провел телефонный разговор с Раулем Кастро
Медведев провел телефонный разговор с лидером кубинской революции Раулем Кастро