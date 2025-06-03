https://ria.ru/20250603/kadyrov--2020634740.html

Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении

Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 03.06.2025

Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении попытки ВСУ провести ротацию на ореховском направлении в зоне СВО. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:14:00+03:00

2025-06-03T12:14:00+03:00

2025-06-03T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении попытки ВСУ провести ротацию на ореховском направлении в зоне СВО. "Ореховское направление. Бойцы батальона "Восток-АХМАТ" МО РФ… действуя решительно и слаженно, пресекли попытку проведения ротации противника. В ходе воздушной разведки с применением БПЛА была своевременно обнаружена колонна врага, пытавшаяся скрытно сменить позиции. По команде экипажа дрона был нанесён точечный удар", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что это "очередная мощная и результативная работа" бойцов, и добавил, что гордится каждым.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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рамзан кадыров, вооруженные силы украины, россия, безопасность