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Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении
Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 03.06.2025
Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении попытки ВСУ провести ротацию на ореховском направлении в зоне СВО. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:14:00+03:00
2025-06-03T12:14:00+03:00
2025-06-03T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении попытки ВСУ провести ротацию на ореховском направлении в зоне СВО. "Ореховское направление. Бойцы батальона "Восток-АХМАТ" МО РФ… действуя решительно и слаженно, пресекли попытку проведения ротации противника. В ходе воздушной разведки с применением БПЛА была своевременно обнаружена колонна врага, пытавшаяся скрытно сменить позиции. По команде экипажа дрона был нанесён точечный удар", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что это "очередная мощная и результативная работа" бойцов, и добавил, что гордится каждым.
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рамзан кадыров, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении
Рамзан Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении