Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 03.06.2025 (обновлено: 12:16 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/kadyrov--2020634740.html
Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении
Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 03.06.2025
Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении попытки ВСУ провести ротацию на ореховском направлении в зоне СВО. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:14:00+03:00
2025-06-03T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020632428_0:0:1097:617_1920x0_80_0_0_107c717bc614d92f8cf817cdf74da2c4.jpg
ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении попытки ВСУ провести ротацию на ореховском направлении в зоне СВО. "Ореховское направление. Бойцы батальона "Восток-АХМАТ" МО РФ… действуя решительно и слаженно, пресекли попытку проведения ротации противника. В ходе воздушной разведки с применением БПЛА была своевременно обнаружена колонна врага, пытавшаяся скрытно сменить позиции. По команде экипажа дрона был нанесён точечный удар", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что это "очередная мощная и результативная работа" бойцов, и добавил, что гордится каждым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020632428_45:0:868:617_1920x0_80_0_0_33b601800d084f887eddbeecb25febb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении

Рамзан Кадыров сообщил о сорванной попытке ротации ВСУ на Ореховском направлении

© Kadyrov_95/TelegramБойцы батальона "Восток-АХМАТ" МО РФ пресекли попытку проведения ротации противника
Бойцы батальона Восток-АХМАТ МО РФ пресекли попытку проведения ротации противника - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Kadyrov_95/Telegram
Бойцы батальона "Восток-АХМАТ" МО РФ пресекли попытку проведения ротации противника
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении попытки ВСУ провести ротацию на ореховском направлении в зоне СВО.
"Ореховское направление. Бойцы батальона "Восток-АХМАТ" МО РФ… действуя решительно и слаженно, пресекли попытку проведения ротации противника. В ходе воздушной разведки с применением БПЛА была своевременно обнаружена колонна врага, пытавшаяся скрытно сменить позиции. По команде экипажа дрона был нанесён точечный удар", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что это "очередная мощная и результативная работа" бойцов, и добавил, что гордится каждым.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала