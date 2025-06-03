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Израиль заявил о перехвате ракеты, запущенной хуситами - РИА Новости, 03.06.2025
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22:33 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/izrail-2020754051.html
Израиль заявил о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Израиль заявил о перехвате ракеты, запущенной хуситами - РИА Новости, 03.06.2025
Израиль заявил о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:33:00+03:00
2025-06-03T22:33:00+03:00
в мире
израиль
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов и городов центральной части страны, включая Тель-Авив. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250603/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль заявил о перехвате ракеты, запущенной хуситами

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной хуситами из Йемена

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы).
"После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
По данным системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов и городов центральной части страны, включая Тель-Авив.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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В миреИзраильЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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