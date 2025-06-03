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Мишустин назвал число россиян, занятых в IТ-сфере

Мишустин назвал число россиян, занятых в IТ-сфере - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин назвал число россиян, занятых в IТ-сфере

В России в IТ-сфере сегодня занят почти миллион человек, это на 50% больше, чем в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:24:00+03:00

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россия

михаил мишустин

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. В России в IТ-сфере сегодня занят почти миллион человек, это на 50% больше, чем в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В отрасль приходят новые кадры. Сейчас в этом бизнесе трудится почти миллион человек - на 50% больше, чем в 2022", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

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Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, технологии