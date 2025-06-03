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Мишустин назвал число россиян, занятых в IТ-сфере
Мишустин назвал число россиян, занятых в IТ-сфере - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин назвал число россиян, занятых в IТ-сфере
В России в IТ-сфере сегодня занят почти миллион человек, это на 50% больше, чем в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:24:00+03:00
2025-06-03T11:24:00+03:00
2025-06-03T11:37:00+03:00
россия
михаил мишустин
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. В России в IТ-сфере сегодня занят почти миллион человек, это на 50% больше, чем в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В отрасль приходят новые кадры. Сейчас в этом бизнесе трудится почти миллион человек - на 50% больше, чем в 2022", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин назвал число россиян, занятых в IТ-сфере
Мишустин: в России в IТ-сфере сегодня занят почти миллион человек