https://ria.ru/20250603/istvudom-2020758572.html

В Австрии отстранили репортера за фейковое интервью с Клинтом Иствудом

В Австрии отстранили репортера за фейковое интервью с Клинтом Иствудом - РИА Новости, 03.06.2025

В Австрии отстранили репортера за фейковое интервью с Клинтом Иствудом

Австрийская газета Kurier заявила о прекращении сотрудничества с репортёром Элизабет Середа из-за вышедшего за её авторством фейкового интервью с голливудским... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:43:00+03:00

2025-06-03T23:43:00+03:00

2025-06-03T23:43:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Австрийская газета Kurier заявила о прекращении сотрудничества с репортёром Элизабет Середа из-за вышедшего за её авторством фейкового интервью с голливудским актёром и режиссёром Клинтом Иствудом. Ранее Иствуд, которому исполнилось 95 лет, заявил изданию Deadline, что вышедшее у Kurier в пятницу интервью с ним полностью фейковое. Kurier изначально не стал удалять материал, но снабдил его пояснением о проводившейся проверке. "Несмотря на то, что ни одна цитата не сфабрикована, интервью задокументированы, а обвинения в фальсификации могут быть опровергнуты, мы больше не будем сотрудничать с автором в будущем, поскольку прозрачность и наши строгие редакционные стандарты имеют для нас первостепенное значение", - пишет Kurier. Сам материал при этом более недоступен. Как объясняет издание, Середа уже несколько десятилетий работает с Голливудом, беря интервью у звёзд для крупнейших австрийских СМИ, поэтому в редакции не было сомнений касательно подлинности материала. После обвинений Иствуда, редакция обратилась за разъяснениями к репортёру, которая заявила, что за свою карьеру общалась с Иствудом в общей сложности 18 раз. "По её словам, именно на основе этих разговоров Середа и написала данную статью. Это означает, что все заявления Иствуда были сделаны именно таким образом, и что это задокументировано. Использование нескольких интервью для создания портрета ко дню рождения является распространённо практикой. По форме статья написана как интервью, а не портрет. Создавалось впечатление, что это новое интервью. Поскольку это не так, статья не соответствует стандартам качества, которых придерживается Kurier", - добавили в газете. В удалённом материале Иствуд якобы рассказывает о взгляде на свою карьеру и как в своём возрасте продолжает черпать энергию и мотивацию для продолжения работы. Кроме того, Иствуд якобы заявил, что тоскует по старым временам, когда "сценаристы писали фильмы вроде "Касабланки" в маленьких бунгало на студии". В опубликованном материале говорится, что Иствуд считает нынешнее время эпохой ремейков и франшиз. "Моя философия такова: делай что-то новое или оставайся дома", - резюмируется в интервью.

https://ria.ru/20250528/kostner-2019560247.html

https://ria.ru/20250507/ssha-2015568134.html

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клинт иствуд, в мире, сша, австрия