Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/isk-2020646518.html
Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку
Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку - РИА Новости, 03.06.2025
Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:10:00+03:00
2025-06-03T13:10:00+03:00
экономика
москва
россия
юникредит банк
сбербанк россии
unicredit group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39831/35/398313570_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_d80798e3efd39b42ac9b4de7ec959d21.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 29 мая, он пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом к спору будет привлечен Банк России. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. Штат компании по состоянию на конец 2024 года составлял более 75 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
https://ria.ru/20250220/bank-2000615197.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39831/35/398313570_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_a25a50d9f10bdff916f1e55a91a68fa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, юникредит банк, сбербанк россии, unicredit group
Экономика, Москва, Россия, ЮниКредит Банк, Сбербанк России, UniCredit Group
Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку

Сбербанк подал иск в арбитраж к Unicredit Bank и Юникредит Банку на 135 млн руб

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 29 мая, он пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом к спору будет привлечен Банк России.
Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. Штат компании по состоянию на конец 2024 года составлял более 75 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
Евро - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Глава UniCredit сделал заявление об уходе компании из России
20 февраля, 17:40
 
ЭкономикаМоскваРоссияЮниКредит БанкСбербанк РоссииUniCredit Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала