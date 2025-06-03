https://ria.ru/20250603/isk-2020646518.html
Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку
Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку - РИА Новости, 03.06.2025
Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:10:00+03:00
2025-06-03T13:10:00+03:00
2025-06-03T13:10:00+03:00
экономика
москва
россия
юникредит банк
сбербанк россии
unicredit group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39831/35/398313570_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_d80798e3efd39b42ac9b4de7ec959d21.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 29 мая, он пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом к спору будет привлечен Банк России. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. Штат компании по состоянию на конец 2024 года составлял более 75 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
https://ria.ru/20250220/bank-2000615197.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39831/35/398313570_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_a25a50d9f10bdff916f1e55a91a68fa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, юникредит банк, сбербанк россии, unicredit group
Экономика, Москва, Россия, ЮниКредит Банк, Сбербанк России, UniCredit Group
Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку
Сбербанк подал иск в арбитраж к Unicredit Bank и Юникредит Банку на 135 млн руб