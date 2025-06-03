https://ria.ru/20250603/isk-2020646518.html

Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку

Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку - РИА Новости, 03.06.2025

Сбербанк подал в суд на Unicredit Bank и его российскую дочку

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:10:00+03:00

2025-06-03T13:10:00+03:00

2025-06-03T13:10:00+03:00

экономика

москва

россия

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сбербанк россии

unicredit group

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к итальянскому Unicredit Bank и российскому АО "Юникредит Банк" о взыскании около 135 миллионов рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 29 мая, он пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом к спору будет привлечен Банк России. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. Штат компании по состоянию на конец 2024 года составлял более 75 тысяч сотрудников. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.

https://ria.ru/20250220/bank-2000615197.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, россия, юникредит банк, сбербанк россии, unicredit group