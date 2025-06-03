https://ria.ru/20250603/iran-2020720264.html
Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории
Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории - РИА Новости, 03.06.2025
Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории
Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:53:00+03:00
2025-06-03T17:53:00+03:00
2025-06-03T18:00:00+03:00
иран
обострение отношений сша и ирана
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 3 июн - РИА Новости. Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."В этом предложении (США), в этом письме много неясности, многие из вопросов неясны. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории - "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали", - сказал он в эфире телеканала SNN, находясь в Бейруте.По его словам, Иран не будет спрашивать чьего-либо разрешения для продолжения процесса обогащения.
https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, сша
Иран, Обострение отношений США и Ирана, В мире, США
Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории
Аракчи: Иран не намерен спрашивать чьего-либо разрешения для обогащения урана