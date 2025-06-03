Рейтинг@Mail.ru
Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 03.06.2025 (обновлено: 18:00 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/iran-2020720264.html
Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории
Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории - РИА Новости, 03.06.2025
Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории
Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:53:00+03:00
2025-06-03T18:00:00+03:00
иран
обострение отношений сша и ирана
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 3 июн - РИА Новости. Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."В этом предложении (США), в этом письме много неясности, многие из вопросов неясны. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории - "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали", - сказал он в эфире телеканала SNN, находясь в Бейруте.По его словам, Иран не будет спрашивать чьего-либо разрешения для продолжения процесса обогащения.
https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, сша
Иран, Обострение отношений США и Ирана, В мире, США
Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории

Аракчи: Иран не намерен спрашивать чьего-либо разрешения для обогащения урана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 3 июн - РИА Новости. Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"В этом предложении (США), в этом письме много неясности, многие из вопросов неясны. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории - "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали", - сказал он в эфире телеканала SNN, находясь в Бейруте.
По его словам, Иран не будет спрашивать чьего-либо разрешения для продолжения процесса обогащения.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Иран назвал "красной линией" угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам
30 мая, 22:23
 
ИранОбострение отношений США и ИранаВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала