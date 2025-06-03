https://ria.ru/20250603/iran-2020720264.html

Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории

Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории - РИА Новости, 03.06.2025

Иран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории

Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:53:00+03:00

2025-06-03T17:53:00+03:00

2025-06-03T18:00:00+03:00

иран

обострение отношений сша и ирана

в мире

сша

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ТЕГЕРАН, 3 июн - РИА Новости. Тегеран настаивает на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования президента США Дональда Трампа отказаться от этого, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."В этом предложении (США), в этом письме много неясности, многие из вопросов неясны. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории - "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали", - сказал он в эфире телеканала SNN, находясь в Бейруте.По его словам, Иран не будет спрашивать чьего-либо разрешения для продолжения процесса обогащения.

https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, сша