https://ria.ru/20250603/iran-2020648993.html
В Кремле рассказали о позиции России по ядерной программе Ирана
В Кремле рассказали о позиции России по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 03.06.2025
В Кремле рассказали о позиции России по ядерной программе Ирана
Россия исходит из заявлений Ирана, что страна не хочет обладать ядерным оружием и не вынашивает таких планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:21:00+03:00
2025-06-03T13:21:00+03:00
2025-06-03T13:21:00+03:00
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россия
иран
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия исходит из заявлений Ирана, что страна не хочет обладать ядерным оружием и не вынашивает таких планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается упреков иранской стороны в том, что они собираются завладеть ядерным оружием, то мы, прежде всего, исходим из официальных заявлений иранской стороны, что таких планов нет и что Иран не хочет обладать, не вынашивает планов обладать ядерным оружием", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250521/iran-2018254921.html
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в мире, россия, иран, дмитрий песков
В мире, Россия, Иран, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о позиции России по ядерной программе Ирана
Песков: Россия исходит из заявлений Ирана, что Тегеран не хочет обладать ЯО