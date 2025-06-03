https://ria.ru/20250603/iran-2020648993.html

В Кремле рассказали о позиции России по ядерной программе Ирана

В Кремле рассказали о позиции России по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 03.06.2025

В Кремле рассказали о позиции России по ядерной программе Ирана

Россия исходит из заявлений Ирана, что страна не хочет обладать ядерным оружием и не вынашивает таких планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:21:00+03:00

2025-06-03T13:21:00+03:00

2025-06-03T13:21:00+03:00

в мире

россия

иран

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия исходит из заявлений Ирана, что страна не хочет обладать ядерным оружием и не вынашивает таких планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается упреков иранской стороны в том, что они собираются завладеть ядерным оружием, то мы, прежде всего, исходим из официальных заявлений иранской стороны, что таких планов нет и что Иран не хочет обладать, не вынашивает планов обладать ядерным оружием", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250521/iran-2018254921.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, дмитрий песков